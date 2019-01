Courtney Barnett, Tell Me How You Really Feel

Rock gra­ni­tique décapant

Court­ney Bar­nett impose sa radi­ca­lité pour don­ner au rock un nou­veau souffle venu des anti­podes. Pour autant, et quand il le faut, l’artiste lui impose cer­tains bémols. Sur “Need a lit­tle time” par exemple, elle s’apaise selon une den­sité sub­tile entre mélo­die rock et accent grunge avant de reprendre le fil d’un album qui res­tera un des must de 2018.

Entre vio­lence et dou­ceur et dans une tra­di­tion aus­tra­lienne, Court­ney Bar­nett ne se contente pas de jouer du cynisme de façade. Des points de fuite créent des abysses avant de dégor­ger l’âme en des sons de panique qui deviennent des inter­ro­ga­tions. Reste une sorte de roman­tisme révolté contre la vie tel qu’elle est ou telle que les autres nous la réservent sous forme de granules.

Les gui­tares ont ici la part belle et riva­lisent avec la voix superbe qui donne à un tel album une tona­lité aussi déchi­rée que pré­cieuse. Elles “disent” ce que les mots ne peuvent expri­mer à eux seuls. Le rock gra­ni­tique est plus que jamais déca­pant. Il ouvre des hori­zons avant de se méta­mor­pho­ser, en final cut, en un mor­ceau excep­tion­nel: “Sun­day Roast”, qui ren­voie bien des rockers che­vron­nés à leurs études.

L’énergie est vive même lorsqu’elle semble se cas­ser. La musique hante la terre plus que le ciel et laisse éprou­ver une forme de han­tise loin des hori­zons en lavis ou des bro­de­ries. Tout reste cru­cial, émou­vant et sans colo­riage. Les vibra­tions d’une voix intros­pec­tive créent un déplie­ment aussi intime que rageur, cha­leu­reux que roide.

jean-paul gavard-perret

Court­ney Bar­nett, Tell Me How You Really Feel, Label Mara­thon Art­tists / Pias, 2019.