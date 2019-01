Tristan Garcia, Âmes — Histoire de la souffrance

Des lieux reti­rés de l’être

L’his­toire de la dou­leur est insé­cable de la condi­tion humaine et plus lar­ge­ment de tout ce qui est vivant — et si besoin, l’Histoire des civi­li­sa­tions et des reli­gions nous le rap­pelle. D’ailleurs les secondes, qu’on croit ou non, ont été inven­tées par les hommes pour que germe — à tort ou à rai­son — l’espérance.

Dès lors et à ce titre, le livre de Gar­cia est-il vrai­ment un roman ? Sans doute par sa forme. Mais il dépasse les ter­ri­toires de l’habituelle fic­tion comme le prouve sa pré­sen­ta­tion : “À tra­vers les siècles, depuis la toute pre­mière étin­celle de dou­leur au sein d’un orga­nisme, quatre âmes se croisent, se battent, se ratent et se retrouvent. Suc­ces­si­ve­ment ani­males et humaines, elles voyagent au néo­li­thique, en Méso­po­ta­mie, à tra­vers la Médi­ter­ra­née à l’âge de bronze, dans la Chine ancienne des Wu, sous l’Empire romain, dans le royaume indien de Samu­dra­gupta ou au beau milieu du désert aus­tra­lien. Elles meurent, elles reviennent.”

Dans cette métemp­sy­cose elles vont et viennent. Se construisent peu à peu et par une suite de récits : “l’épopée des oubliés, le chant des per­dants, le grand livre des êtres morts dans l’ombre”. Femmes, esclaves, enfants ou bêtes se suc­cèdent et sont les héros de ce pro­jet immense et déses­péré qui perd ses seules assises occi­den­tales.

S’inscrit une légende à l’attention de celles et ceux qui nous sui­vront — preuve qu’il ne faut pas parier uni­que­ment sur la catastrophe.

Dans ce pre­mier tome nous sommes aux ori­gines de l’humanité et donc de la souf­france. Pour autant, l’émotion n’est jamais pré­sente. L’expérience de lec­ture est autre en pas­sant ici du ver à la noi­sette puis à Cro­ma­gnon pour finir à l’aube de notre ère. De manière grave et pré­gnante, l’auteur ras­sem­blera au fil des trois tomes des vignettes de divers temps. Il devient voyant sans faire de nous des voyeurs. Il fait jaillir du silence des voix non seule­ment qui se sont tues mais qui n’ont jamais ou droit à la parole dans des vies qui furent en ins­tance de la mort qui leur fut don­née.

Gar­cia scanne des pénombres et dans les brèches de ses récits se découvrent des moments, des lieux reti­rés de l’être. Et celui qui les lit gre­lotte sans qu’il puisse savoir si c’est de froid, de fièvre, de peur ou d’impuissance.

Dans cette his­toire — du moins en son pre­mier temps - les solu­tions col­lec­tives semblent inopé­rantes. Impli­ci­te­ment, l’auteur fait appel à des luttes per­son­nelles où autrui n’est néan­moins pas un ignoré ou l’objet d’un simple dis­cours. Le titre est impor­tant : non que l’âme soit occul­tée mais elle devient une manière de faire appel à autre chose que la seule impul­sion et émo­tion.

L’auteur pré­fère l’âme à la conscience et il a bien rai­son car celle-ci n’est que la par­tie émer­gée d’un ice­berg dou­teux dont nous fai­sons sem­blant d’accepter le ver­dict. Mais c’est tou­jours une vue de l’esprit. Il y manque ce qu’un cinéaste nomma les 24 grammes d’âme.

Qu’importe son poids mais c’est par elle que tout passe ou ne passe pas. Pas besoin d’aller plus loin. C’est pour­quoi Gar­cia fait retour au pre­mier temps des espèces (et pas uni­que­ment humaine) pour retrou­ver des repères enfouis ou inédits.

Il nous entraînent comme si nous deve­nions un enfant ou un vieillard qu’il faut brus­quer un peu, « pour son bien » vers des récits qui sont autant de secrets exhu­més. Et ce avant que toutes les âmes ayant perdu leur blon­deur d’épi deviennent grises comme des chats das la nuit.

jean-paul gavard-perret

Tris­tan Gar­cia, Âmes — His­toire de la souf­france, Gal­li­mard, coll. Blanche, 2019, 720 p.