Florian Viel , Étant donnés : 1° la colonne de douche 2° le rayonnement infrarouge (exposition)

Médi­ta­tion sur l’art moderne

Étant don­nés : 1° la colonne de douche 2° le rayon­ne­ment infra­rouge est un com­po­site : ins­tal­la­tion, sculp­tures, néons, pho­to­gra­phies. C’est selon l’artiste “une ré-interprétation « tro­pi­cool » d’oeuvres majeures de Mar­cel Duchamp telles que Fresh Widow (1920–1964), Roue de bicy­clette (1913), Le Grand Verre (1915–1923) ou encore Étant don­nés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage (1946–1966).

Mais il ne faut pas s’en tenir à ce qui pour­rait paraître de réelles fautes bonnes pistes

A par­tir de la médi­ta­tion sur l’art moderne, le jeune artiste crée un che­min où il est pos­sible de ris­quer sa liberté et de retrou­ver le sens des images moins dans le sens du mythe que de l’énigme revi­si­tée de manière aussi bon­homme que cynique et sur­tout imper­ti­nente. L’art n’est plus conçu en vue de repré­sen­ter une voie spi­ri­tuelle. L’attention au monde est faite par le jeu des images et selon diverses emprises.

L’artiste ouvre des seuils, remontre l’imminence d’une per­ma­nence tout en la démon­tant. Il fait mar­cher une oscil­la­tion où se retrouve un équi­libre même si quelque chose ne cesse de bou­ger dans cette fixité qui devient un inachevé admissible.

jean-paul gavard-perret

Flo­rian Viel , Étant don­nés : 1° la colonne de douche 2° le rayon­ne­ment infra­rouge, Gale­rie Lau­rence Ber­nard, 17 novembre 2018 au 21 février 2019.

