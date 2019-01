Maryline Alligier, Bruno Dumont — L’animalité et la grâce

Les appren­tis

Depuis son pre­mier film, La vie de Jésus, jusqu’à P’tit Quin­quin et Coin coin, en pas­sant par Twen­ty­nine Palms, Flandres, Hade­wi­jch, Hors Satan et Camille Clau­del 1915, Bruno Dumont n’a de cesse de bous­cu­ler, d’interroger la “nature humaine”. Comme l’écrit Mary­line Alli­gier : “Le cinéma de Bruno Dumont nous ramène à l’homme “aux com­men­ce­ments”, pris dans des zones de tur­bu­lences (…) un homme immergé dans le sen­sible du corps et de l’âme.”

Le réa­li­sa­teur le fait à tra­vers des images, sen­so­rielles et impré­vi­sibles, à l’écoute des rumeurs du monde et de l’être. Celui-ci tente de tenir debout en dépit du peu qu’il est même lorsqu’il pré­tend le contraire et cher­cher à “phi­lo­so­pher”.

Chaque per­son­nage erre plein de désirs et de dou­leurs jusqu’à se dédou­bler dans la der­nière série (Coin coin). Tout le monde — pris entre ter­reur et dou­leur, désir et plai­sir - est naïf dans son ani­ma­lité. Rien ne tient vrai­ment debout. L’inquiétude est chez lui fon­da­trice même si les “héros” la vivent incons­ciem­ment et comme tiraillés entre l’animalité et la “spi­ri­tua­lité”, la pesan­teur et la grâce.

Les pul­sions ne sont jamais loin, le corps reste pri­mi­tif et bru­tal et se retrouve dans le meilleur des cas mal­adroit et stu­pide. Mais la vie est là en sa plé­ni­tude. Cha­cun, comme nous, est englué dans le tissu du réel entre terre et mer.

Les rumeurs du monde nous ramènent à une sorte de mer­veilleux para­doxal. Il n’a rien du conte de fée tant les faits sont têtus et dépassent ceux qui sont pris dedans comme dans une nasse.

jean-paul gavard-perret

Mary­line Alli­gier, Bruno Dumont — L’animalité et la grâce, Edi­tion Rouge Pro­fond, 2018.