BEKA & David Etien, Champignac — Enigma

Une aven­ture incon­nue du Comte de Champignac

Cette nou­velle série a pour héros l’emblématique Pacôme, Hégé­sippe, Adé­lard, Ladis­las, Comte de Cham­pi­gnac, ce per­son­nage de savant dis­trait que l’on croise tout au long des Aven­tures de Spi­rou et Fan­ta­sio. Les intrigues vont se dérou­ler autour de décou­vertes aux­quelles il va par­ti­ci­per, d’inventions qu’il va mettre au point.

Ce pre­mier volume s’appuie sur Enigma, la machine de codage uti­li­sée par les armées nazies lors de la Seconde Guerre mon­diale, et qu’un dépar­te­ment des Ser­vices Secrets anglais va s’ingénier à décrypter.

C’est à Ber­lin en 1938, qu’Hitler donne son accord pour l’utilisation de la machine Enigma, mise au point par un cher­cheur alle­mand, à par­tir des tra­vaux menés dès 1919 par le Néer­lan­dais Hugo Koch. En juin 1940, bien que la Bel­gique ait été enva­hie, Pacôme tra­vaille dans son châ­teau sur les pro­prié­tés d’un cham­pi­gnon pen­dant que Nico­lette, son employée de mai­son, assure l’intendance. Il reçoit, par por­teur, un mes­sage codé qu’il s’empresse de décryp­ter. Le pro­fes­seur Black lui demande de le rejoindre au plus vite en Angle­terre. C’est très impor­tant.

Alors qu’il part, le géné­ral Kur­ri­wurst vient prendre pos­ses­sion de son châ­teau pour en faire son QG. C’est en s’échappant que Pacôme découvre les capa­ci­tés éton­nantes de son cham­pi­gnon. De mes­sage, en mes­sage il arrive sur les lieux, ren­contre, en che­min une jeune écos­saise du nom de Blair Mac­ken­zie. Black, qui les accueille, explique qu’ils ont été recru­tés pour tra­vailler avec toute une équipe, réunie autour d’Alan Turing, pour cas­ser le code Enigma…

BEKA, le nom du scé­na­riste cache, en fait deux per­sonnes : Caro­line Roque et Ber­trand Escaich. Ensemble, ils construisent, à par­tir de faits authen­tiques, une his­toire dans laquelle ils intègrent le comte de Cham­pi­gnac, alors jeune homme et une jeune femme. Effec­ti­ve­ment dans l’équipe, une jeune per­sonne avait été recru­tée par le biais d’un concours de mots croi­sés. Ils détaillent de façon fort didac­tique les prin­cipes du codage, les sys­tèmes les plus cou­ram­ment uti­li­sés et le tra­vail mené dans les années 1940 par Alan Turing et son équipe. Ils donnent le fonc­tion­ne­ment de cette machine, qui s’avère être l’ancêtre des ordi­na­teurs.

C’est pas­sion­nant, d’une belle lisi­bi­lité et donne envie d’en savoir plus sur tous les modes de codi­fi­ca­tions ima­gi­nées par l’homme depuis que celui-ci sait écrire. Ils mêlent une his­toire sen­ti­men­tale agréable à suivre, mettent en scène Chur­chill et un cer­tain Ian Fle­ming qui devien­dra moins célèbre que son héros.

On ne peut s’empêcher de pen­ser à Imi­ta­tion Game, ce remar­quable film sur le même sujet avec Bene­dict Cum­ber­bacht dans le rôle d’Alan Turing. Ce der­nier, par sa réus­site à cra­quer le code a, selon des esti­ma­tions d’historiens, sauvé 14 mil­lions de vie et écourté la guerre de deux ans. Mal­gré cela, il fut vic­time de la stu­pi­dité, de la bêtise, de la conne­rie humaine et se sui­cida en 1954.

David Etien assure le gra­phisme aidé de Clé­men­tine Guivarc’h pour la mise en cou­leurs. Son des­sin semi-réaliste est de la plus belle fac­ture. Ses per­son­nages, bien typés, bien cam­pés, res­tent iden­ti­fiables tout au long des soixante-deux planches. Ses cro­quis pour visua­li­ser les expli­ca­tions rela­tives à tout ce qui est code et fonc­tion­ne­ment d’Enigma sont par­lants. Si les décors sont assez neutres, comme le veut le cadre de l’histoire, il réa­lise de très belles vignettes quand le scé­na­rio lui en donne l’occasion. Les regards de ses per­son­nages sont remar­quables et ceux de son héroïne sont craquants.

Enigma, une éton­nante aven­ture scien­ti­fique du Comte de Cham­pi­gnac séduit par sa nature et par un trai­te­ment tant scé­na­ris­tique que gra­phique fort réussi.

serge per­raud



BEKA (scé­na­rio), David Etien (des­sin et cou­leurs), Clé­men­tine Guivarc’h (assis­tance cou­leurs), Cham­pi­gnac – Enigma, Dupuis, jan­vier 2019, 64 p. – 14,50 €.