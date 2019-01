Led Zeppelin, il dirigibile che cinquant’anni fa ha rivoluzionato il rock” (Led Zeppelin, le dirigeable qui a révolutionné le rock il y a cinquante ans)

La Repub­blica / R.it Musica

Led Zep­pe­lin, il diri­gi­bile che cinquant’anni fa ha rivo­lu­zio­nato il rock

Il 12 gen­naio del 1969 usciva negli Stati Uniti il primo album della band di Robert Plant e Jimmy Page che segnò il defi­ni­tivo tra­monto dell’utopia hip­pie degli anni Sessanta

di ANDREA SILENZI

11 gen­naio 2019

Il fes­ti­val di Wood­stock sarebbe arri­vato solo in estate, ma già il 12 gen­naio del 1969 le fon­da­menta dell’utopia hip­pie erano già entrate seria­mente in crisi. Colpa, per così dire, del primo album dei Led Zep­pe­lin, che por­tava sem­pli­ce­mente il nome della band, nati dalle ceneri degli Yard­birds.

Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bon­ham ave­vano suo­nato per la prima volta insieme il 12 agosto 1968 in una sala prove di Ger­rard Street, a Lon­dra. Par­ti­rono con Train kept — a — rol­lin e, come rac­conta Jimmy Page, “fu subito un lampo”.

Prima di entrare in sala di inci­sione, i Led Zep­pe­lin si fecero conos­cere negli Stati Uniti con una serie di show memo­ra­bili. Senza dischi alle spalle, con un reper­to­rio fatto di clas­sici blues e di brani ese­guiti già ai tempi dei New Yard­birds.

Gli ame­ri­cani apprez­za­rono: le pre­no­ta­zioni dell’album ancora in pre­pa­ra­zione arri­va­rono a 50.000. Anche il disco fu regis­trato in un lampo nell’ottobre suc­ces­sivo: tre giorni di lavori for­zati negli Olym­pic Stu­dios di Barnes, a Lon­dra, con 1750 ster­line di bud­get, coper­tina compresa.

E quella coper­tina fece dis­cu­tere, così come il nome della band, che Page aveva scelto quando si era ricor­dato di una bat­tuta fatta da Keith Moon e John Ent­wistle degli Who, che stan­chi della loro band sogna­vano un nuovo pro­getto che avrebbe potuto chia­marsi “Lead Zep­pe­lin”, ovvero Zep­pe­lin di piombo “per­ché tanto non avrà nes­sun suc­cesso”.

Così la band scelse l’immagine del diri­gi­bile in fiamme mentre tenta di attrac­care al pilone di ormeg­gio della sta­zione aero­na­vale di Lake­hurst, nel New Jer­sey. La com­bi­na­zione nome-foto fece infu­riare Eva von Zep­pe­lin, nipote del conte von Zep­pe­lin, che minac­ciò di que­re­lare la band per uso ille­gale del nome di fami­glia. Ma si era già nel 1970, e la band era già nella leggenda.

I nove brani di Led Zep­pe­lin sca­vano un fos­sato pro­fondo con il pas­sato, rele­gando sullo sfondo l’estetica degli anni 60. Gli Zep suo­na­vano sporco. Il sound era pesante, il blues (ci sono almeno un paio di brani presi dal reper­to­rio di Willie Dixon) veniva stra­paz­zato e rimesso in cir­colo dopo un trat­ta­mento a base di folk e R&B. L’atmosfera è dio­ni­siaca, feb­brile, per niente conci­liante. Come scrive Ste­phen Davies nella celebre bio­gra­fia Il mar­tello degli dei, “Jimmy Page fu capace di cat­tu­rare l’ambiguo e sem­plice ecci­ta­mento di un gruppo in calore”. Page era convinto che per ritro­vare il suono dei primi dischi di rock’n’roll, che sem­bra­vano regis­trati durante una festa, fosse fon­da­men­tale stu­diare a fondo la dis­po­si­zione dei micro­foni in stu­dio.

“La dis­tanza è pro­fon­dità”, rivelò spie­gando che il suo obiet­tivo era cat­tu­rare l’emozione e il suono dell’ambiente quanto più possibile. […]

—

tra­duc­tion :

Led Zep­pe­lin, le diri­geable qui a révo­lu­tionné le rock il y a cin­quante ans

Le 12 jan­vier de 1969 sor­tait aux États-Unis le pre­mier album du groupe de Robert Plant et Jimmy Page qui mar­qua le cou­cher de soleil défi­ni­tif de l’utopie hip­pie des années Soixante.

par ANDREA SILENZI

11 jan­vier 2019

Le fes­ti­val de Wood­stock allait arri­ver seule­ment en été mais, dès le 12 jan­vier 1969, les fon­da­tions de l’utopie hip­pie étaient déjà entrées sérieu­se­ment en crise. Faute, pour ainsi dire, au pre­mier album des Led Zep­pe­lin, qui por­tait le nom du groupe né sim­ple­ment des cendres des Yard­birds.

Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bon­ham avaient joué ensemble pour la pre­mière fois le 12 août 1968 dans une salle de chant de Ger­rard Street, à Londres. Ils par­tirent avec “Train kept A-Rollin” [“Le train conti­nuait à rou­ler”, Jump blues enre­gis­tré pour la pre­mière fois en 1951 par Tiny Brad­shaw et son orchestre, ndt] et, comme Jimmy Page le raconte, ce fut un éclair subit.

Avant d’entrer en salle de gra­vure, les Led Zep­pe­lin se firent connaître aux États-Unis avec une série de shows mémo­rables. Sans disques der­rières eux, avec un réper­toire fait de blues clas­siques et de pas­sages déjà exé­cu­tés aux temps des New Yard­birds. Les Amé­ri­cains appré­cièrent: les réser­va­tions de l’album encore en pré­pa­ra­tion arri­vèrent à 50.000. Aussi le disque fut-il enre­gis­tré en un éclair dau mois d’octobre sui­vant: trois jours de tra­vaux for­cés dans les Olym­pic Stu­dios de Barnes, à Londres, avec 1750 livres ster­ling de bud­get, pochette du disque com­prise.

Et cette pochette fit débat, comme le nom du groupe que Page avait choisi quand il s’était rap­pelé d’une plai­san­te­rie de Keith Moon et John Ent­wistle des Who qui, que fati­gués de leur groupe, rêvaient d’un nou­veau pro­jet qui pour­rait s’appeler “Lead Zep­pe­lin” c’est-à-dire Zep­pe­lin de plomb tant il n’avait aucun suc­cès.

Ainsi, le band choi­sit l’image du diri­geable en feu pen­dant qu’il ten­tait d’accoster au pylône d’amarrage de la gare aéro­na­vale de Lake­hurst dans le New Jer­sey. L’association nom-photo fit réagir Ève von Zep­pe­lin, petit-fille du comte von Zep­pe­lin, qui menaça de por­ter plainte contre le groupe pour usage illé­gal de son nom de famille. Mais on était déjà en 1970, et le groupe était déjà dans la légende.

Les neuf oeuvres de Led Zep­pe­lin creusent un fossé pro­fond avec le passé, en relé­guant dasn les bas-fonds l’esthétique des années 60.Les Zep jouaient sale­ment. Le sound était lourd, le blues (au moins un bon nombre d’oeuvres emprun­tées au réper­toire de Willie Dixon) était porté à incan­des­cence et tout son “jus” exprimé après un trai­te­ment à base de folk et R&B : l’atmosphère était dio­ny­siaque, fié­vreuse, en rien conci­liante.

Comme Ste­phen Davies écrit dans la bio­gra­phie célèbre “Le mar­teau des dieux”,“Jimmy Page était capable de cap­tu­rer l’excitation ambi­guë et simple d’un groupe en cha­leur”. Page était convaincu que, pour retrou­ver le son des pre­miers disques de rock-and-roll, qui sem­blaient avoir été pen­dant une fête, il était fon­da­men­tal d’étudier la dis­po­si­tion des micros dans le stu­dio d’enregistrement.“La dis­tance et la pro­fon­deur”, révéla-til en en expli­quant que son objec­tif était de cap­tu­rer le plus pos­sible l’émotion et le son de l’atmosphère. […]

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en italien