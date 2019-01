Photos by Stefania Verganti

L’illu­sion de l’intime : Ste­fa­nia Verganti

Habillées d’un magni­fique man­teau qua­si­ment algo­rith­mique ou nageant tel un « objet » introu­vable, les femmes de Ste­fa­nia Ver­ganti entre­tiennent une confu­sion. La pho­to­gra­phie est appa­rem­ment claire (quoique sou­vent sombre) mais ce rituel crée une ten­sion entre divers types de visions. Existent donc bien des anti­no­mies à l’œuvre dans de tels cor­pus ou le contra­dic­toire et l’indécidable créent une fas­ci­na­tion optique.

Chaque femme devient une sub­stance qui s’avère le fruit du lan­gage pho­to­gra­phique et son nœud bor­ro­méen, selon des nouages du des­sus et du des­sous. L’artiste tra­vaille cette ques­tion à sa façon, à sa main au rebours de la pas­sion ordi­naire des pho­to­graphes qui habillent ou désha­billent les femmes à leur façon. D’où la sub­ver­sion douce que pro­pose Ste­fa­nia Verganti.

La soli­tude de telles « nar­cisses » est-elle méta­phy­sique, celle qui impose le non-rapport sexuel ? N’est-elle pas plu­tôt celle qui laisse cha­cun avec ses jouis­sances? La ques­tion mérite d’être posée là où « nor­ma­le­ment » la photo est faite pour la jouis­sance, l’excitation et tout autant sa frus­tra­tion.

L’artiste per­met de « flai­rer » l’objet là où face, au voyeur , faire face c’est refaire sur­face là où la créa­trice met tout l’écart sou­hai­table en la réa­lité et l’objet. Celui-ci, sous la dou­ceur, est placé sur fond d’angoisse.

La femme devient le poste avancé contre un dis­cours clas­sique où, sous son voile de beauté, elle reste sou­vent « l’image » d’un abîme dans la réalité.

jean-paul gavard-perret

