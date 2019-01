Bruce Springsteen on Broadway

Tristes topiques

L’artiste a joué 336 dates pen­dant un an et demi du mardi au ven­dredi à Broad­way dans une sorte de mise en scène de sa propre majesté, le désir brut de gloire, d’argent et de feu sacré. L’artiste feint une sorte d’humilité et d’intimité tout en rap­pe­lant iro­ni­que­ment que lui-même est une arnaque — même s’il n’en croit pas un mot — et qu’il existe tou­jours en lui mise en scène et un tour de magie.

Bruce Spring­steen est le pro­duit type d’une musique alter­na­tive trop typi­que­ment U.S. (et ici dans des ver­sions lamen­tables) pour tou­cher un public vrai­ment plus large même s’il béné­fi­cie d’une aura mon­diale. L’artiste est de ceux qui ont la carte. Il l’a gagnée en exploi­tant l’image d’homme du peuple, le fameux “wor­king class hero” qui a tou­jours sut sur­fer sur les vagues et avec bien peu d’aspérités quoique la cri­tique ait pu en dire.

Ce der­nier concert ou plu­tôt ce one man show n’a pas le moindre inté­rêt musi­cal. L’artiste s’y fait comé­dien, joue son rôle, parle trop et trop bien de lui. Il est fier d’avoir beau­coup évo­qué les usines sans y avoir mis les pieds. Mais l’album tombe des oreilles sauf de celles des fans incon­di­tion­nels peu regar­dant sur une auto-complaisance crasse. Tout est sur­joué, cal­culé, récité.

Exit le rocker dit spon­tané. L’ensemble reste pré­fa­bri­qué et sans le moindre intérêt.

jean-paul gavard-perret

Bruce Sprins­teen on Broad­way, double CD, Colum­bia, 2018.