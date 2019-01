Jean des Cars, Elizabeth II. La Reine

Eliza­beth l’unique

En sous-titrant sa belle bio­gra­phie sur Eli­za­beth II « La Reine » , Guy des Cars ne pou­vait pas mieux résu­mer ce que cette femme, au des­tin hors du com­mun, incarne pour des mil­lions d’individus, loin d’être tous bri­tan­niques !

Elle est en effet LA Reine comme d’autres sont LE Pape. Unique, omni­pré­sente dans les consciences, réfé­rence incon­tour­nable de l’univers bien rétréci des têtes cou­ron­nées.



LA Reine car elle éclipse toutes les autres monar­chies, y com­pris celle du Dane­mark, pour­tant elle aussi dotée d’une sou­ve­raine. LA reine parce qu’on a l’impression qu’elle est là depuis tou­jours et qu’elle res­tera sur le trône bri­tan­nique pour tou­jours, alors que la suc­ces­sion se pré­pare bel et bien.

LA Reine parce que l’histoire, les valeurs et les tra­di­tions qu’elle incarne semblent éternelles.

A l’heure où la magni­fique série The Crown rem­porte un immense et mérité suc­cès, tout en demeu­rant une œuvre non his­to­rique, il importe que de nom­breux lec­teurs se plongent dans ce beau récit, émaillé d’anecdotes et de pho­to­gra­phies, pour y décou­vrir la vraie Eli­za­beth.

LA Reine.

fre­de­ric le moal

Jean des Cars, Eli­za­beth II. La Reine, Per­rin, 2018, 525 p.- 25,00 €.