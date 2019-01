La cartomancie du territoire (Philippe Ducros)

Iden­tité arrachée

Lorsque le public s’installe dans la salle, des termes qué­bé­cois sont pro­je­tés avec leur défi­ni­tion, sur fond sonore d’une par­tie de bingo au cours de laquelle les chiffres sont dits en fran­çais et en innu. Un Qué­bé­cois entre et pré­sente son pro­jet d’écrire sur les réserves amé­rin­diennes, lequel est en sus­pens, inabouti. Faute de don­ner à voir une pièce, il livre des images et des his­toires de vie, sous la forme du compte rendu de son voyage sur les routes et de son cir­cuit inté­rieur. Sur l’intégralité du plan de fond de scène, on découvre les réserves, qui se pré­sentent comme des bun­ga­lows déser­tés le long de la route 132.

L’intention de l’auteur de dépas­ser l’appréhension sta­tis­tique des autoch­tones et des dom­mages qu’ils ont subis se trouve mise en échec par leur sen­si­bi­lité comme éteinte, leur honte à dire et à se dire. Racon­tant le cal­vaire de leur édu­ca­tion par contrainte de corps, les Amé­rin­diens s’expriment en hési­tant entre langue for­cée et langue oubliée/retrouvée. La détes­ta­tion de soi ino­cu­lée par les Blancs se trans­met de géné­ra­tion en géné­ra­tion depuis le Savage Act de 1876.

Dans ce road-trip qui pré­sente de belles pers­pec­tives fil­mées en séquences volon­tai­re­ment dis­jointes les unes des autres, on res­sent la peti­tesse des nations face à l’immensité du ter­ri­toire. Les dif­fé­rents témoi­gnages expriment le désar­roi des Indiens pri­son­niers d’un exté­rieur hos­tile et d’une inté­rio­rité vidée de ses sub­stances.

On assiste à un spec­tacle para­doxal : l’auteur raconte ses per­plexi­tés dans sa quête qui se révèle vouée à être indé­fi­nie, presque sans objet, tant ce peuple dit la béance lais­sée par une iden­tité arra­chée. Les comé­diens amé­rin­diens n’incarnent pas les per­son­nages sin­gu­liers dont ils livrent la parole ; d’autres témoignent à tra­vers eux, si bien que les voix déliées, les expé­riences appa­raissent encore trop génériques.

On risque alors de ne rete­nir du spec­tacle que sa démarche mili­tante, sou­te­nue par de belles images — un mani­feste pour les nations et leur diver­sité. Le spec­tacle reste kaléi­do­sco­pique, fait de vues sans lec­ture affir­mée, sans que ne se dégage un fil direc­teur dra­ma­tique qui aurait per­mis de par­ta­ger véri­ta­ble­ment l’intensité du voyage.

