Gwyneth sous la pleine lune et le presque silence : entretien avec l’artiste (“Perspectives”)

Gwyneth Baines dérange le bel ordon­nan­ce­ment des villes. Le retrait des pré­sences humaines les dépeuple. Il n’y a plus de com­mu­nauté, plus de vie civile mais ce n’est pas la nature pour autant. Le dépay­se­ment se fait dans le sus­pens de la pré­sence. Mais c’est recu­ler pour mieux sau­ter : dans ses (auto?)portraits de nus, l’artiste “se venge”. Hors dié­gèse, le corps orphique et sen­suel est le seul maître. C’est comme si un tout à l’ego dépeu­plait le monde pour l’approfondir en sa tendre indifférence.

Gwy­neth Baines, Pers­pec­tives, Espace Vau­ge­las, Aix les Bains, du 7 jan­vier au 16 février 2019.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La vie. La lumière. La pas­sion et la chance que j’ai. Le des­sin ou tableau que j’ai com­mencé la veille.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je n’y ai jamais renoncé et je les vis actuellement.

A quoi avez-vous renoncé ?

A la culpa­bi­lité et à la pres­sion d’être confor­miste. Et c’est libératoire.

D’où venez-vous ?

De loin je crois, dans plu­sieurs sens, sur plu­sieurs che­mins et de plu­sieurs directions.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

Des ques­tions et des doutes et j’apprécie.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Une grande tasse de thé le matin dans le silence dans mon atelier

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Je ne sais pas.

Com­ment définiriez-vous votre approche du por­trait et du pay­sage ?

J’ai du mal à défi­nir mon approche. Je tra­vaille à par­tir de pho­tos la plu­part du temps et dans l’intimité de mon ate­lier car je n’aime pas qu’on m’observe quand je crée. Le moment d’inspiration ou le choix de la photo peut être la lumière ou sou­vent une pers­pec­tive pour un pay­sage, et un regard ou un moment cap­turé dans le temps pour un por­trait. Ensuite, le plai­sir de la matière prend le relais — fusain, huile, pas­tels. Cer­tains tableaux sont “paint them­selves” mais d’autres demandent beau­coup de réflexions et de déci­sions dou­lou­reuses. Il n’y a pas de règles.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Quand j’étais très jeune j’insistais pour que ma mère passe devant une énorme usine (gas­works) pour aller au parc avec mes frères. Je piquais une crise dans la pous­sette si elle pre­nait une autre route. Je la vois tou­jours dans des tuyaux tor­dus, un monstre qui res­pi­rait de la vapeur, un monde sombre et bruyant (un peu Mad Max), et j’étais fas­ci­née. Je le suis toujours.

Et votre pre­mière lec­ture ?

J’ai tou­jours lu, dont les clas­siques anglais quand j’avais 11 ou 12 ans. Pre­mière lec­ture, j’aurai du mal à dire mais lire est essen­tiel pour moi. Lire me nour­rit en images et imagination.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Je suis assez éclec­tique. Je peux écou­ter des Sevil­la­nas qui me font pen­ser aux moments que j’ai passé avec mon frère en Espagne, aussi bien que la pas­sion de St Mathieu (sur­tout avec Kath­leen Fer­rier pour la pureté de sa voix) mais aussi les Rol­ling Stones pour me rap­pe­ler mes années aux Beaux-Arts à Londres. Et éga­le­ment de la musique clas­sique, opéra, blues , jazz, musique contem­po­rain, rock, tra­di­tion­nelle — Indienne, Fados Por­tu­gais, Rou­maine .…. ce serait plus facile de dire ce que je n’écoute pas.…..

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Patrick White :The Vivi­sec­tor, his­toire d’un artiste. J’ai adoré ce livre pour ses des­crip­tions du pro­ces­sus de peindre et plu­sieurs années après, j’ai décou­vert tota­le­ment par hasard l’artiste qui a ins­piré le livre. J’ai reconnu ses tableaux. Le rap­pro­che­ment du texte et de la peinture…

Quel film vous fait pleu­rer ?

Mes enfants se moquent de moi car je pleure tel­le­ment sou­vent pen­dant les films. Les films qui me marquent le plus sont des films dans les­quels je ne pleure pas ! Ceci dit, la scène finale dans The Third Man de Orson Welles quand Alida Valli marche droit et passe devant Joseph Cot­ton sans s’arrêter me donne tou­jours un frisson.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Quelqu’un que je connais et quelqu’un que je ne connais pas et dont je ne connais pas l’avenir.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A mes parents.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

N’importe quel lieu sous la pleine lune et dans le silence.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Récem­ment Leon Kos­sof, peintre anglais, sur­tout ses “Lon­don dra­wings” de Arnold Cir­cus et ses pein­tures de Willes­den Junc­tion, mais bien sûr ça va changer

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un cadeau. Voir quelqu’un ou rece­voir un appel de quelqu’un qui habite très loin et que je ne vois pas souvent.

Que défendez-vous ?

Le droit d’être accepté mal­gré les différences.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

C’est la tâche de l’artiste et un artiste ne sait pas ce qu’il a à don­ner ni à qui.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

J’adore. C’est très phi­lo­so­phique. C’est impor­tant d’être ouvert à toute sorte de possibilités.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Je ne sais pas. Ma cou­leur pré­fé­rée ? (et la réponse est : j’aime toutes les cou­leurs.)

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 2 jan­vier 2019.