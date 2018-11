Dominique Neuforge la discrète : entretien avec l’artiste

Domi­nique Neu­forge ne crée pas un monde for­cé­ment rêvé mais ses images luttent contre les appels du néant. L’hymne à la joie s’y fait dis­cret là où une vision méta­phy­sique empreinte de nos­tal­gie est per­cep­tible. De telles créa­tions remontent peut-être à la nuit des temps depuis les terres tel­lu­riques et habi­tées de Bre­tagne. La créa­trice s’en imprègne pour inven­ter ses propres traces.

Le pays devient celui où tout est per­mis mais Domi­nique Neu­forge n’en abuse pas. Elle est trop dis­crète et modeste pour cela. Elle fait par­tie de ces créa­teurs et créa­trices trop rares qui ne cultivent pas leur ego. Dans son cas, ce repli est pré­ju­di­ciable. Ses images devraient connaître une plus large recon­nais­sance qui n’aurait rien de coupable.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’été, la lumière du jour et toute l’année, l’envie de com­men­cer une nou­velle jour­née avec toutes ses incon­nues et aussi ses habi­tudes.



Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je n’ai pas par­ti­cu­liè­re­ment concré­tisé des rêves d’enfant, mais je pense qu’ils se sont pro­lon­gés dans ma façon d’aborder le monde, dans le déve­lop­pe­ment de ma sen­si­bi­lité et la pour­suite de mes aspi­ra­tions.



A quoi avez-vous renoncé ?

J’ai renoncé dans la mesure du pos­sible à me lais­ser condi­tion­ner par ce qui entrave mon épa­nouis­se­ment per­son­nel et ma rela­tion avec les autres.



D’où venez-vous ?

De la ren­contre for­tuite et de l’union d’un père et d’une mère qui sou­hai­taient ma nais­sance.



Qu’avez-vous reçu en dot ?

La fran­chise, la volonté, le goût de l’observation, l’empathie, le res­pect des autres et de moi-même, le sens de l’humilité et le plai­sir d’apprendre.



Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Par­ta­ger des moments agréables, avoir une conver­sa­tion inté­res­sante avec quelqu’un.



Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

En fait, ce qui me dis­tingue de chaque artiste l’un par rap­port à l’autre, ce sont mes expé­riences, ma méthode de tra­vail , l’objet de mes recherches .



Com­ment définiriez-vous votre approche de l’image ?

De manière très syn­thé­tique, je défi­nis l’approche de l’image, de la pein­ture comme des moyens de m’ouvrir à la réa­lité, d’objectiver ma pen­sée, mon moi pro­fond mais avec un lan­gage moins net que celui du poète ou de l’écrivain. L’image per­met la com­mu­ni­ca­tion et est un même temps un refuge face au monde. Créer une image est pour moi, don­ner à voir un frag­ment issu d’une libé­ra­tion d’énergie accu­mu­lée par l’intériorisation de ma per­cep­tion du monde résul­tant de ma vision, mes sen­sa­tions, mes réflexions.



Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Le pas­sage de la lumière du soleil à tra­vers le vitrail ornant une porte à l’intérieur d’une vieille mai­son.



Et votre pre­mière lec­ture ?

« Alice détec­tive » de Caro­line Quine.



Quelles musiques écoutez-vous ?

Des musiques du réper­toire clas­sique et des musiques bre­tonnes, des chan­sons françaises.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« Le renard à l’anneau d’or » de Nelly Kris­tink, roman qui dépeint avec jus­tesse l’atmosphère de la région où je vis et qui touche en même temps à l’universel.



Quel film vous fait pleu­rer ?

Si je tente tou­jours de domi­ner mes émo­tions, je pense que la der­nière séquence du film “Sous le sable” m’a pro­fon­dé­ment émue car l’actrice (Char­lotte Ram­pling) y inter­prète de façon sublime le drame de la prise de conscience de la perte d’un être cher et de la soli­tude qui s’ensuit.



Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

L’image de la per­sonne que je connais le mieux.



A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Je ne crains pas d’écrire à quelque per­sonne que ce soit à condi­tion qu’il y ait une bonne rai­son de le faire.



Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’endroit où je vis et la Bre­tagne, lieux de res­sour­ce­ment qui me pro­curent le sen­ti­ment de mes limites en même temps que celui de l’ “infi­ni­tude”.



Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Pour les écri­vains, je me sens proche de mon époux qui peut répondre aux ques­tions que je me pose rela­ti­ve­ment à la poé­sie, Annie Ernaux, Marina Tsve­taeva, Henry Mal­di­ney, Ken­neth Withe… Pour les artistes , je me sens proche de Jean Bazaine, Nico­las de Staël, Raoul Ubac, Gene­viève Asse…



Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

La sur­prise d’un com­pli­ment.



Que défendez-vous ?

Je défends le droit de vivre et de mou­rir dans la dignité pour toutes formes de vie, l’aide aux per­sonnes et aux ani­maux en détresse, la pro­tec­tion de la nature, enfin ce qu’il en reste.



Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas ˆ quelqu’un qui n’en veut pas”?

Cette phrase m’inspire la ten­ta­tive de l’impossible, incom­pa­tible avec ma concep­tion de l’amour.



Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la question ?“

Cette phrase me fait pen­ser à une rup­ture dans la com­mu­ni­ca­tion suite à un défaut de mémoire ou à de l’indifférence par rap­port à la ques­tion posée où par rap­port à la per­sonne qui pose la ques­tion.



Quelle ques­tion ai-je oubliée de vous poser ?

Com­ment conti­nuer à s’intéresser à l’art dans le monde plus qu’inquiétant qui s’offre à nous, aujourd’hui?

jean-paul gavard-perret

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 2 novembre 2018.