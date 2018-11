Zidrou & José Homs, Shi – t.3 : “Revenge”

Des masques tombent…

Alors qu’il tient une photo com­pro­met­tante pour sa répu­ta­tion, un homme se sui­cide pen­dant que brûle le daguer­réo­type dans la che­mi­née. Dans Londres, des pho­tos très com­pro­met­tantes sont ainsi pré­sen­tées par deux indi­vi­dus mas­qués sous un haut-de-forme à divers membres de l’establishment. Ces cli­chés, s’ils étaient ren­dus publics, rui­ne­raient leur répu­ta­tion.

La famille de Jen­ni­fer enterre ses restes après son décès dans l’incendie qui a ravagé le lupa­nar du 17, Fit­get Street où Kita était for­cée de se pros­ti­tuer. C’est l’occasion de règle­ments de compte entre ses membres. À l’écart, dans l’ombre, son mari le visage brûlé par l’acide qu’elle lui avait jeté pour se défendre, suit la céré­mo­nie. Il est rejoint par le com­mis­sion­naire Kurb. Il avoue regret­ter la mort de Jen­ni­fer, son épouse, dans de telles condi­tions. Il aurait voulu la tuer de ses propres mains !

Pickles et ses deux amis cherchent pitance pour sur­vivre. Alors qu’ils pen­saient pou­voir s’en prendre à un richard et son épouse, ils voient débou­ler une vache.

Jen­ni­fer — Jay — et Kita, la jeune Japo­naise, ont sur­vécu, pro­té­gées par la puis­sance du démon que cette der­nière porte sur elle, sous forme d’un tatouage. C’est un autre tatouage que Sen­sei des­sine sur le dos de la jeune anglaise.

La tribu des Ériés, enfin ce qu’il en reste, conti­nue de tra­vailler pour la supré­ma­tie de l’Angleterre. Ils dis­posent d’une nou­velle arme, l’Abad­don, un navire de guerre sur­puis­sant.

Mais Jay et Kita, unissent leurs capa­ci­tés pour prendre leur revanche, l’une contre sa famille, l’autre en repré­sailles pour l’assassinat de son bébé…

Ce troi­sième volet raconte une étape de la ven­geance de ces deux femmes qui se sont oppo­sées à l’Empire tel qu’il est, face à la supré­ma­tie mas­cu­line. Le sta­tut des femmes est pré­caire, avec cette pos­si­bi­lité de faire enfer­mer dans des asiles, de véri­tables enfers, celles dont la per­son­na­lité, l’attitude, ne s’alignent pas sur un stan­dard figé. Cette situa­tion est d’autant plus para­doxale qu’une femme est à la tête de cet empire. Or, elle ne semble rien faire pour amé­lio­rer la condi­tion fémi­nine.

C’est éga­le­ment l’opposition entre pauvres et nan­tis, l’occasion de mettre des réflexions per­ti­nentes dans la bouche des enfants qui com­posent le gang des Dead Ends.

Zidrou se sur­passe en matière nar­ra­tive et en inven­ti­vité, com­po­sant une intrigue riche dans tous les domaines tels que l’action, les per­son­nages, les par­cours… Il adopte un tempo alerte, alter­nant des scènes courtes, pas­sant d’un lieu à un autre, d’un groupe de per­son­nages à un autre très rapi­de­ment. Il dépeint une gale­rie de per­son­nages dont la plus grande par­tie est vile tant l’hypocrisie est patente.

Dans ce troi­sième tome, les deux héroïnes entament leur revanche. Des masques tombent, des tur­pi­tudes remontent au grand jour, des secrets fami­liaux se dévoilent. Le rideau des conve­nances se déchire. Le scé­na­riste a ini­tié un pro­ces­sus qui avance inexorablement.

Cepen­dant, Zidrou laisse pas­ser, dans cette noir­ceur, quelques touches d’humour avec les réflexions des enfants ou trans­for­mant Jay en pro­fes­seur de langue quand elle reprend les tour­nures de phrase de Kita, même au cœur de l’action la plus éche­ve­lée. José Homs, avec un trait puis­sant réa­lise un gra­phisme réa­liste, dyna­mique. Les nom­breuses scènes d’action sont toniques. L’expression des dif­fé­rents pro­ta­go­nistes, leurs tour­ments, leurs émo­tions sont par­fai­te­ment tra­duits.

Cette série réunis­sant saga his­to­rique, pam­phlet social et conte fan­tas­tique est magistrale.

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio) & José Homs (des­sin et cou­leur), Shi – t.3 : Revenge, Dar­gaud, octobre 2018, 56 p. – 14,00€.