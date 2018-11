Esparbec, L’esclave de Monsieur Solal

Cousin-cousines

Gérard est envoyé chez sa mère à Tunis. Il vivait aupa­ra­vant chez sa grand-mère, une femme por­tée sur la reli­gion. Lorsqu’il arrive, il est accueilli par trois filles. Il va apprendre que ce sont sa sœur et ses deux cou­sines. C’est une manière d’explorer ou plu­tôt d’exploiter des fan­tasmes écu­lés. Les enfants savent tous que ce qu’ils font entre eux est mal, sur­tout ces rela­tions entre cousins-cousines. Il y avait pour­tant bien mieux à faire.

D’autant que l’auteur s’est piégé lui-même. La lit­té­ra­ture hard-core entre­tient sou­vent à son corps défen­dant de tels glis­se­ments Le livre se veut réso­lu­ment por­no­gra­phique. Il rem­plit son contrat : peu est épar­gné eu égard à l’initiation du gamin par ses deux cou­sines douées en exper­tises (et pas seule­ment). Mais le gre­din est sur­tout fas­ciné par sa mère. C’est elle qui révèle ses véri­tables désirs et plaisirs.

Bref, les deux filles sont comme les contours d’un inceste plus puis­sant là où cette mère par inci­dence — et bien plus — lui apprend ce qu’être objet du désir veut dire en étant autant esclave d’un homme que, sur­tout, d’elle-même. Et qui pour­rait peut-être se gué­rir en osant un pas que les tabous suprêmes inter­disent dans un espace qui reste balisé.

Il y avait pour­tant là de quoi faire rou­gir Bataille lui-même. Mais, en dépit d’une écri­ture hon­nête, l’auteur ne va pas jusqu’à déchif­frer ce qui se cache sous diverses couches de souffre. Nul inter­stice vers le gouffre. Si bien que le roman reste en friches.

Sa pro­priété sub­ver­sive de marge d’éros retombe dans l’expulsion clas­sique des fan­tasmes conve­nus d’un vade-mecum érotique.

jean-paul gavard-perret

Espar­bec, L’esclave de Mon­sieur Solal, La Musar­dine, Paris, 2018.