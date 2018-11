Alexandra David-Néel, Auprès du Dalaï-Lama

L’aven­ture de la sagesse

C’est à bord du “Mishima Maru” que la chan­teuse lyrique et orien­ta­liste — qui va deve­nir explo­ra­trice, fémi­niste et bien sûr écri­vain — Alexan­dra David-Néel quitte son mari et Mar­seille en 1911, convain­cue que seul le contact direct avec les déten­teurs de la Connais­sance pou­vait être pro­bant . Elle ne retrou­vera l’époux que 14 ans plus tard. Le voyage ne devait durer que quelques mois. Mais atteindre le « Grand Trei­zième » Dalaï-lama n’était pas une siné­cure, d’autant qu’il était en exil.

L’aventurière se risque sur les pentes de l’Himalaya non sans recom­man­da­tions offi­cielles et grâce à une bourse que ses pré­cé­dents tra­vaux sur les phi­lo­so­phies orien­tales lui per­mettent d’obtenir lorsqu’elle a 43 ans. La fugueuse arpente l’Inde, la Chine, le Japon et le Tibet en s’immergeant dans les phi­lo­so­phies boud­dhistes et hin­douistes. Elle arrive en 1912 au Sik­kim, se lie d’amitié avec le roi de ce petit Etat avant de ren­con­trer dans un monas­tère boud­dhiste Aphur Yong­den, âgé de 15 ans, dont elle fera son fils adop­tif. Mais son objec­tif ultime demeure le Tibet et mieux encore la ville sainte Lhassa.

Partie de Chine avec son fils adop­tif et un lama tibé­tain, Alexan­dra David-Néel gagne le désert de Gobi puis la Mon­go­lie et enfin le pays du dieu vivant. Elle se déguise en men­diante tibé­taine en met­tant des crins de yack dans ses che­veux, se couvre d’un mélange de poudre de cacao et de cendres pour se noir­cir. Les voya­geurs men­dient leur nour­ri­ture, l’obtiennent sou­vent en échange de pro­phé­ties. Cela lui per­met d’observer de tout près les mœurs des pays qu’ils tra­versent.

« Une cin­quan­taine de kilo­mètres de bois, une val­lée tor­ride et fièvreuse à par­cou­rir de cette façon suffisent à éta­blir une bar­rière entre Kalim­pong et la vie anglo-hindoue qui s’est juchée à Dar­jee­ling » écrit celle qui, peu à peu, se rap­proche de son but non sans avoir tra­versé plu­sieurs rivières accro­chée à un câble et avoir passé des cols à plus de 5000 mètres d’altitude.

Alexan­dra David-Néel écrit à son mari qu’elle arrive à Lhassa « réduite à l’état de sque­lette ». Mais, avant, les voya­geurs courent encore bien des dan­gers et ils sont contraints de man­ger le cuir de leurs bottes dans une soupe pour ne pas mou­rir de faim. Puis « La mys­té­rieuse Rome du monde lamaïste » est en vue. Alexan­dra David-Néel peut s’écrier « Lha gyalo ! » (les dieux ont triom­phé !) en attei­gnant le palais for­te­resse du dalaï-lama. Son enga­ge­ment et ses réfé­rences nom­breuses l’intrigue et il accorde pour la pre­mière fois une audience à une femme occi­den­tale.

L’auteure raconte ses ren­contres avec la déité vivante en ras­sem­blant ce qu’elle dit à Bom­bay à son retour, lors de nom­breuses inter­views, avant d’être accueillie en 1924 au Havre en héroïne. Le récit est pas­sion­nant et sou­ligne cette traque et recherche d’une vérité qu’elle éloi­gnge de bien des idées occi­den­tales reçues. Existe dans ce texte le plai­sir de faire sor­tir de l’ombre une sagesse qui per­met de prendre conscience de soi face à cer­tains dres­sages mais sans cher­cher à prêcher.

Si bien qu’un tel texte peut être tout autant lu comme un for­mi­dable livre d’aventures. Et non des moindres.

jean-paul gavard-perret

Alexan­dra David-Néel, Auprès du Dalaï-Lama, Edi­tions Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2018, 40 p.