Martin Dammann, Cross Dressing in the Third Reich’s Army: Soldier Studies

Fantai­sie militaire

Chacun a encore en mémoire Les Dam­nés de Vis­conti et l’épisode de « La nuit des longs cou­teaux ». Le réa­li­sa­teur ita­lien ne fai­sait que mettre en scène une ques­tion cen­trale : pour­quoi les sol­dats de 3ème Reich aimaient se dégui­ser en femmes ? Ce ne sont pas les seuls et on a vu Renoir paro­dier les « parades » de trou­fions fran­çais qui se tra­ves­tis­saient de la même manière pour des fêtes de Noël plus équi­voques qu’eux-mêmes le croyaient.

Existe là une plon­gée aux abysses de ce que la « viri­lité » cache. Ce n’est un secret pour per­sonne que beau­coup de sol­dats comme de prêtres choi­sissent incons­ciem­ment les métiers des armes ou du gou­pillon pour tra­ves­tir et béton­ner des jours tran­quilles et leur homosexualité.

Le peintre et pho­to­graphe Mar­tin Dam­mann a fait de nom­breuses recherches pour col­la­tion­ner des pho­tos d’amateurs où les sol­dats se tra­ves­tissent et ce, en appa­rente contra­dic­tion avec l’idéologie National-Socialiste. Mais cet ensemble montre com­ment cer­tains désirs pointent et se tra­versent dans une confu­sion des genres. Cela fut le cas dans les caba­rets de Ber­lin que le régime condam­nait et que Por­tier de nuit ouvrit à une autre per­cep­tion.

Tout un refoulé sur­git dans ce livre. Il remet en place ce que le mythe phal­lique à la fois recouvre et dévoile.

jean-paul gavard-perret

Mar­tin Dam­mann, Cross Dres­sing in the Third Reich’s Army : Sol­dier Stu­dies, Hatje Cantz Ver­lag, 2018.