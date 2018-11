Jean Fontaine, Sculptures (exposition)

Jean Fon­taine : Sili­cone Carne

La gale­rie le Filam­bule et les édi­tions Humus ne sont pas pour rien dans la recon­nais­sance du sculp­teur Jean Fon­taine. Non seule­ment il y a exposé mais a aussi par leur biais publié trois livres : Zoo­fo­lie, Meca­no­fo­loie et Huma­no­fo­lie. L’artiste pour­suit la créa­tion de son monde para­doxal et hybride empreint de mer­veilleux et d’horreur. Après les machines, les ani­maux ont pris le relais pour ani­mer les hommes — ou ce qu’il en reste.

Néan­moins, l’artiste ne réduit pas son ima­gi­naire à être un déga­ge­ment de la vie. Demeure l’avènement dans ses fables aigres douces d’une morale revi­go­rante. L’ogre n’est jamais loin, la mali­gnité rampe là où les images per­mettent de les cer­ner par une sai­sie dif­fé­ren­tielle en un seuil limite de visi­bi­lité au-delà des évi­dences et là où il y a autant de pois­sons sans mer que de mères sans poi­son. Celui qui se nom­mait « enfant céra­miste qui a fait sa crise d’adolescence » (mais il y a bien long­temps) trans­forme son médium en moyen de scé­na­ri­ser bien avant d’autres ce qu’on nomme un post-humanisme.

Après la méca­nique pla­qué sur du vivant, l’animal tra­ves­tit la nature humaine en hom­mage à Jérôme Bosch et au peu que la civi­li­sa­tion « Sili­cone carne » et la vanité des savants fou cali­for­niens des GAFA nous pro­mettent. Face à eux, Jean Fon­taine devient le chi­rur­gien débrayé capable des implants et trans­plants néces­saires à une paro­die de la post-modernité qui passe à côté de l’essentiel. Bref, c’est un urgen­tiste artis­tique.

En mêlant les matières les plus humbles, il peuple méta­pho­ri­que­ment le monde des monstres en contre-feu à ceux qui sont en construc­tion. Encore faudra-t-il pour leur avè­ne­ment que la terre ne soit pas asphyxiée par ceux qui pré­tendent à la sur-vivance de l’espèce mais qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.

jean-paul gavard-perret

Jean Fon­taine, Sculp­tures, Gale­rie Humus Le Filam­bule, Lau­sanne, du 4 au 24 novembre 2018.