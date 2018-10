Mathieu Gabella & Anthony Jean, Conan le Cimmérien : “Au-delà de la rivière noire”

Barba­rie et civilisation…

L’écri­ture de cette nou­velle a débuté en août 1934. Cela fait deux ans et demi que Robert E. Howard met en scène son bar­bare. Mais il sou­haite écrire autre chose. Dans une lettre, il déclare : “…j’ai laissé de côté les décors exo­tiques de villes per­dues, de civi­li­sa­tions déca­dentes et pour­ris­santes, de cou­poles dorées, de palais de marbre…“

Cette nou­velle détonne de la pro­duc­tion pre­mière par le ton et par la trame. L’auteur écrit un récit réso­lu­ment anti­co­lo­nia­liste. Si l’on com­pare la situa­tion réelle des indiens d’Amérique et celle des Pictes de la fic­tion, on constate nombre d’analogies. C’est la Conquête de l’Ouest dans un décor emprunté au cœur du Canada. Ce texte est plus proche du wes­tern, avec ce fort qui défend les colons ins­tal­lés sur les terres conquises aux Pictes. Ces der­niers ont été refou­lés der­rière la fameuse rivière et blo­qués par l’océan, une sorte de réserve comme les Blancs ont pu en créer pour les natifs sur le ter­ri­toire des États-Unis.

Dans la pro­vince de Cona­jo­hara, au cœur d’une forêt pro­fonde, Bal­thus pro­gresse tous ses sens en alerte. C’est pour­tant son ins­tinct qui lui fait évi­ter la flèche. Réfu­gié der­rière un tronc, il se pré­pare à com­battre quand un guer­rier l’enjoint à sor­tir. Il n’y a plus de dan­ger, il a tué le Picte. Il se pré­sente comme Conan et lui explique, pen­dant qu’ils font route vers le fort de Tus­ce­lan, qu’il n’est qu’un mer­ce­naire payé pour patrouiller le long de la rivière noire. Un cri les alerte et ils trouvent le cadavre d’un homme déca­pité. Conan connaît le cou­pable. Il s’agit d’un démon envoyé par Zogar Sag, un sor­cier. Celui-ci, ayant volé des mules d’un mar­chand, a été rat­trapé et mis en cel­lule. Pour lui, c’est la pire insulte et il se venge en tuant ceux qui l’ont arrêté.

Au fort, le com­man­dant, qui ne peut rece­voir aucun ren­fort, le roi et ses conseillers res­tant sourds à ses demandes, s’inquiète de la situa­tion, des incur­sions de plus fré­quentes des Pictes. Il veut que Conan aille au-delà de la rivière pour tuer Zogar Sag qui n’est encore qu’un petit cha­man énervé. Bal­thus se porte volon­taire pour l’accompagner avec une dou­zaine d’hommes…

Dans ce récit, le roman­cier évite soi­gneu­se­ment les héroïnes vêtues de seuls voiles arach­néens, de vête­ments pei­nant à ten­ter de dis­si­mu­ler leur fémi­nité. Et Conan, lui-même n’est pas por­teur de ce magni­fique cale­çon en cuir et four­rure. Les auteurs de la BD l’ont habillé à la façon des trap­peurs, des cou­reurs de forêt.

Cette his­toire, qui se trans­forme en para­bole sur la bar­ba­rie et la civi­li­sa­tion, se ter­mine par une conclu­sion très noire et désabusée.

C’est une mise en images gran­diose réus­sie par Anthony Jean, un créa­teur en pleine maî­trise de son art et de son talent. Avec des suc­ces­sions de cases hori­zon­tales, ou ver­ti­cales, il res­ti­tue le ton et l’atmosphère du récit. S’il réus­sit les per­son­nages, don­nant de vraies gueules aux inter­ve­nants, il signe des décors de forêts, de fort de toute beauté. Même si le scé­na­rio avait été insi­pide, mais c’est loin d’être le cas, cet album est à pos­sé­der pour son gra­phisme.

Un cahier de seize pages, pro­po­sant une post­face de Patrice Loui­net, quelques recherches de Jean et cinq hom­mages à Conan, est inclus dans la pre­mière édition.

Un bel album tant pour une his­toire qui se démarque des habi­tuelles pres­ta­tions du bar­bare que pour la mise en images somptueuse.

serge per­raud

Mathieu Gabella (scé­na­rio d’après l’œuvre de Robert Ervin Howard) & Anthony Jean (des­sin et cou­leur), Conan le Cim­mé­rien : Au-delà de la rivière noire, Glé­nat, coll. Gra­fica, sep­tembre 2018, 64 p. – 14,95 €.