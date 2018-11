Stelios Faitakis, Scientific Dogma (exposition)

Une odeur d’astre qui ignore le soleil

Il ne faut pas se fier au titre de l’exposition de Fai­ta­kis. Ses per­son­nages sont de drôles de drô­lesses, fausses sem­blables et mons­tresses, jon­gleuses de pois­sons humains des mers qu’elles démontent comme le créa­teur le fait en les des­si­nant. Pen­ché sur les ailes de ses fausses angé­liques, il ignore la loi des pères et far­fouille bien loin de l’absolu.

Le voyeur devrait être vert de trouille : mais le pauvre en rede­mande. Il se perche, bon gré mal gré, dans les repères d’un uni­vers de chaos et les nids de vipères. N’existe là nul Saint Siège ou bains de même nature : c’est dans les flaques d’un déluge que crou­pissent les semences humaines — mais en pure perte et plai­sirs exsangues.

La confu­sion mys­tique bat son plein en un tel caphar­naüm. Mais le cafard n’est pas au rendez-vous. Nous entrons dans un dogma de science-fiction. Des singes sous infu­sions électro-magnétiques font signe et les nou­velles ama­zones deviennent des mères indignes aux appé­tits démiurges. En dépit de leur mini-jupes, elles n’ouvrent pas leur corolle au pre­mier velu. Une de leur vic­time dit que leur sobriété cause sa perte, un autre évoque leur absolu mutisme. Bref, cha­cun y va de son cou­plet - mais en sour­dine.

Les chiens ruminent et la cara­vane éro­tique passe. Le souffre ira dans un bouillon de culte hure. Dès que les dépra­vées ont fini leur thé thon sol-air, l’enfer jar­dine aux chan­delles. Les nou­velles hiron­delles font un étrange prin­temps sous leurs cuisses en fusées de fureur. Ces fées minimes répandent une odeur d’astre qui ignore le soleil.

jean-paul gavard-perret

Ste­lios Fai­ta­kis, Scien­ti­fic Dogma, Gale­rie Rabouan Mous­son, Paris, 24 novembre au 3 jan­vier 2019.