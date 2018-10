David Khara, Le programme D-X

Le grand retour d’Eytan Morg

Eytan Mor­gens­tern était un jeune Polo­nais qui a subi, dans un camp de concen­tra­tion où il était déporté avec ses parents, les expé­riences du Dr Blei­berg qui ont fait de lui un sur­homme, ce super com­bat­tant voulu par Himm­ler. Il a échappé à ses tor­tion­naires et mené des com­bats avec le MI6 et le Mos­sad. Lassé de tant de sang, il s’est coupé du monde pen­dant quatre ans avant que celui-ci le rat­trape. Avec ce per­son­nage hors-normes, aux capa­ci­tés éton­nantes, David Khara conti­nue un com­bat contre toutes formes d’asservissement de l’Homme. Et la géné­tique, non enca­drée par une déon­to­lo­gie solide, est un des domaines pou­vant abou­tir à un tel résultat.

À Los Angeles, Vir­gi­nia, infir­mière à l’Hôpital privé Saint-Vincent, est assas­si­née avec une col­lègue.

Le pro­fes­seur Frank Meyer est en route pour une île au large de l’Irlande. Il doit ren­con­trer son père adop­tif, Eytan Mor­gens­tern pour lui trans­mettre un mes­sage sibyl­lin. Un homme, à l’article de la mort, se récla­mant du Consor­tium, demande à Eytan de venir à l’Hôpital amé­ri­cain de Paris.

À Seat­tle, Gavin Has­tings –Satch-, un flic blan­chi sous le har­nais, fait équipe avec Andy Irvine, un jeune lieu­te­nant. Ils sont en route vers un entre­pôt pour un crime par­ti­cu­liè­re­ment odieux. Le pro­ces­sus rap­pelle à Satch ceux de tueurs en série.

À Paris, Eytan ren­contre un homme éma­cié qui se fait appe­ler Archi­bald Mount­bat­ten et se dit le Cypher du Consor­tium. Il a été écarté de la direc­tion. Sous sa hou­lette, cette orga­ni­sa­tion cri­mi­nelle a mis en place un nou­veau pro­gramme D-X qui s’inspire de celui qui a per­mis la fabri­ca­tion mas­sive de la Per­vi­tine dans l’Allemagne nazie. C’est une drogue, voi­sine de la métham­phé­ta­mine, qui décuple les capa­ci­tés humaines. Elle a per­mis la Blitz­krieg de 1940. Il lui demande d’intervenir pour empê­cher cette fabri­ca­tion aux effets secon­daires per­vers. Pour le convaincre, il démontre qu’Eytan est seul res­pon­sable de cette situa­tion car, en 1943…

Autour de ce héros, le roman­cier anime une gale­rie de per­son­nages remar­qua­ble­ment conçue, aux carac­tères judi­cieu­se­ment construits, que ce soit les deux poli­ciers de Seat­tle ou les pro­ta­go­nistes qui vont croi­ser la route du héros, ceux avec qui il va faire équipe. Il déve­loppe avec rigueur des états d’âmes, des inter­ro­ga­tions, des doutes qui per­mettent d’éclairer cer­taines facettes de l’intrigue. Il décrit avec jus­tesse les dif­fi­cul­tés, par exemple, à annon­cer un décès bru­tal à des proches de la vic­time, la vie d’un flic qui prend son métier à cœur…

Mais, avec David Khara, l’action a son mot à dire et elle ne s’en prive pas. Il décrit de longues scènes de com­bats, en détaille les phases avec un style tonique, dyna­mique, bru­tal, voire très bru­tal, ne crai­gnant pas de faire cou­ler le sang.

Le roman­cier indique dans son récit nombre d’informations, de don­nées authen­tiques, pas­sant de la géné­tique au crime, de la période nazie à la situa­tion actuelle. Il évoque Rudyard Kipling et son célé­bris­sime poème If qui se ter­mine par : “Tu seras un homme, mon fils.” La tra­duc­tion fran­çaise est d’André Mau­rois qui s’est per­mis une réécri­ture pour des vers par­fai­te­ment régu­liers et sans rime approxi­ma­tive.

David Khara s’inspire sans doute de cer­tains de ces vers pour décrire les sen­ti­ments de ses pro­ta­go­nistes. Il évoque les affreux Gary Leon Ridg­way et Ted Bundy, des tueurs en série, ayant sug­géré Dra­gon Rouge et Le Silence des agneaux au roman­cier Robert Har­ris. Il n’hésite pas à se livrer à un second degré lorsque, fai­sant décrire les avan­cées de la géné­tique, il écrit : “Pas de fan­tasmes… pas un délire d’écrivain à l’imagination trop fertile.”

Le pro­gramme D-X qui signe le grand retour d’Eytan Morg com­prend tous les élé­ments qui font d’un livre un remar­quable roman : une intrigue brillante, une suite de per­son­nages atta­chants, un sens du récit et un style enlevé. Une suite est annon­cée, atten­due avec impatience !

serge per­raud

David Khara, Le pro­gramme D-X, J’Ai Lu n°11982, coll. “Thril­ler”, octobre 2018, 416 p. – 7,60 €.