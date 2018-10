Atul Dodiya, The Fragrance of a Rose Paper

Le roman du rose

Pour Atul Dodiya, l’œuvre demeure l’espace men­tal propre à sug­gé­rer des scènes dif­fé­rentes de celles que la réa­lité pro­pose. Elle doit donc pos­sé­der un carac­tère « théâ­tral » en ses pan­to­mimes des esprits et ses « simu­lacres ». Certes, ce der­nier terme se prête à bien des confu­sions. Ici, il devient l’opposé du sté­réo­type. Le seul sens « imi­ta­tif » qu’on peut lui accor­der devient celui de l’actualisation de quelque chose d’incommunicable et d’irreprésentable.

D’où l’intérêt de The Fra­grance of a Paper Rose où le simu­lacre prend une fonc­tion d’exorcisme afin de mieux retour­ner les sté­réo­types conven­tion­nels du dicible et du mon­trable. Il devient donc la réponse aux schèmes nor­ma­tifs qui condi­tionnent tout type de récep­ti­vité là où, la place du rouge, le rose est mis.

Avec les élé­ments décom­po­sés des sté­réo­types et règles de repré­sen­ta­tion, il par­vient à impo­ser des figures dégra­dées, mor­ce­lées, éparses et iro­niques au moment où de pos­sibles fan­tasmes sont vidés de leur contenu. Avec ses “Blacks Petals” face à la super­sti­tion réa­liste, vériste ou natu­ra­liste de l’art, Dodiya pro­pose sa réplique post-surréaliste.

Sur le pan de murs des­si­nés, le peintre émet ce que Pierre Klos­sowski — nomma « une ana­to­mie ». Le simu­lacre est donc sus­cep­tible de retra­duire des équi­va­lences au sein d’un for­ma­lisme qui sol­li­cite chez le regar­deur une double intel­li­gence. Celle de l’incongruité de toute scène et celle de la façon de (se) la « représenter ».

Le regar­deur peut alors deve­nir le com­plice de l’artiste. Le second n’a donc plus à pré­ve­nir le pre­mier comme le fit Magritte avec son « Ceci n’est pas une pipe » puisqu’il l’aura déjà compris.

jean-paul gavard-perret

Atul Dodiya, The Fra­grance of a Rose Paper, Gale­rie Tem­plon, Rue Beau­bours, Paris 3ème, du 27 octobre au 29 décembre 2018.