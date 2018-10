Luca Blengino & Antonio Sarchione, Les Reines de sang : Les Trois Julia — t.01 : “La Princesse de poussière”

L’his­toire romaine est tou­jours captivante

À Émèse, la capi­tale de la pro­vince romaine de Syrie, en 217 après J.-C. Christ, le pré­cep­teur de Sex­tus explique à son élève l’origine de la pierre qui per­met de lire l’avenir, la pierre du dieu de la mon­tagne. Celui-ci écoute mais reste scep­tique. Il pré­fère conti­nuer à dan­ser pour deve­nir le pro­chain grand prêtre du culte de la pierre noire, le plus puis­sant de tout l’Orient. Le pré­cep­teur lui conte les évé­ne­ments et leur inci­dence sur l’avenir. Il lui explique ce qu’entraîne l’assassinat de Cara­calla par le pré­fet Macrin, le sui­cide de sa grand-tante Julia Domna à Antioche.

À Rome, au beau milieu du chaos, Julia Maesa, la sœur de Domna, la der­nière des­cen­dante des Sévères refuse le sacre de Macrin. Elle est ren­voyée à Emèse, en Syrie, un retour dans son pays. À la tête d’une immense for­tune, elle veut ren­ver­ser le nou­vel empe­reur et reve­nir au pou­voir. Elle décide alors de faire de Sex­tus le fils illé­gi­time de Cara­calla et donc de le dési­gner comme l’héritier légal de l’empire.

Avec Les Reines de sang, les édi­tions Del­court racontent l’histoire de femmes qui se sont bat­tues pour conqué­rir le pou­voir, ou pour le gar­der, quel qu’en soit le prix à payer. On s’aperçoit qu’au cours de l’histoire domi­née par le règne du mâle, elles furent cepen­dant un cer­tain nombre à mener, avec plus ou moins de bon­heur, des com­bats san­glants pour faire entendre leur voix. Pour l’instant, cette série s’attache, entre autres, aux exis­tences d’Aliénor, de Cléo­pâtre, de Cathe­rine de Médi­cis, de Fré­dé­gonde…

Avec Les Trois Julia, Luca Blen­gino retrace l’époque où Rome, sous la férule de Cara­calla veut agran­dir sa puis­sance et conqué­rir de nou­velles terres vers l’est à l’image d’Alexandre dit le grand en livrant bataille contre les Perses.

Prévue en trois tomes, ce pre­mier opus s’attache à la per­son­na­lité de Julia Maesa, une femme remar­quable qui met­tra tout en œuvre pour reve­nir à Rome et régner par per­sonne inter­po­sée. Le scé­na­riste recons­ti­tue avec beau­coup de réa­lisme et un souci d’historicité les diverses phases du com­plot, la manière dont elle uti­lise toute sa famille et com­ment elle convainc la légion III Galica au com­plet de chan­ger d’empereur.

Anto­nio Sar­chione assure un des­sin prag­ma­tique, jouant le clas­si­cisme qui sied à une série his­to­rique. Mais sa mise en page est dyna­mique, sa mise en image prend un mode ciné­ma­to­gra­phique. S’il donne des per­son­nages bien cam­pés, il pri­vi­lé­gie les pro­ta­go­nistes aux décors. Il offre cepen­dant quelques vignettes d’ensemble fort réussies.

Ce pre­mier volume des Trois Julia se révèle d’une lec­ture pas­sion­nante, fai­sant revivre une période où les empe­reurs romains ne vieillis­saient pas sur leur trône.

serge per­raud

Luca Blen­gino (scé­na­rio), Anto­nio Sar­chione (des­sin) & Gaé­tan Georges (cou­leur), Les Reines de sang : Les Trois Julia — t.01 : La Prin­cesse de pous­sière, Del­court, coll. “His­toire et his­toires”, sep­tembre 2018, 56 p. – 14,95 €.