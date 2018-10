Rare Earth : the new Oil ? A tug-of-war battle between China and Japan (Les Terres Rares : le nouvel Or noir ? Tensions entre la Chine et le Japon au cœur d’une diplomatie de la ressource)

” THEY ARE MAKING US look like fools !” thun­de­red the pre­sident of the Uni­ted States in Robert Ludlum’s Jason Bourne sequel entit­led The Bourne Domi­nion publi­shed in 2011 after his newly min­ted secre­tary of defense told him that « the Chi­nese have been ahead of us for years. They have begun to build nuclear reac­tors in order to wean them­selves off oil and coal and now it turns out they own ninety-six percent of the world’s pro­duc­tion of rare earths ».

As usual, the wri­ter of thril­lers did do his home­work ! Eric Van Lust­ba­der wea­ved his plot around the geo­po­li­ti­cal stakes of rare earth ore. Des­pite many so-called pun­dits pro­phe­ti­sing the deple­tion of fos­sil fuel, oil doesn’t yet belong to his­tory books.However, oil is no lon­ger gea­red to the upco­ming society of e-cars, lap­tops, smart-phones, wind­mills, lasers, high-tech magnets and mili­tary weaponry.The lat­ter are but new myths, genuine « signs » we would wish to see inter­pre­ted by the minis­te­ring insight of a Roland Barthes to shed light on the foth­co­ming society.

The new oil is defi­ni­tely rare earth metals : they com­prise 17 metals :scan­dium, yttrium, and fif­teen others that belong to the family of the lan­tha­nides (lan­tha­num, cerium, pra­seo­dyme, neo­dyme, pro­me­thium, sama­rium, euro­pium, gado­li­nium, ter­bium, dys­pro­sium, hol­mium, erbium, thu­lium, ytter­bium and lute­cium. Such che­mi­cal ele­ments are essen­tial to the manu­fac­tu­ring of high-tech objects such as pho­to­vol­taic panels, LED ligh­ting, hard drive magnets for com­pu­ters or sim­ply for the bat­te­ries of state-of-the art elec­tric cars which will soon be auto­no­mous.

A loo­ming threat to the thri­ving OPEC coun­tries that but for Bah­rain, Qatar and Saudi Ara­bia didn’t anti­ci­pate the post-oil era. Some­thing big enough to rede­sign the geo­po­li­ti­cal map.

Scien­tists may have indeed found the philosopher’s stone by lite­rally tur­ning mud into gold. Yet, the name rare earth is mis­lea­ding as there are plenty of them. Sur­pri­sin­gly, the US once the world’s lea­ding pro­du­cer of the mine­rals with its mine in Moun­tain Pass, Cali­for­nia is out of the race. The mine clo­sed down in 2002, ano­ther casualty of glo­ba­li­sa­tion ! It couldn’t com­pete with the Chi­nese, all too eager to condone envi­ron­men­tal damages and concerns to cor­ner the mar­ket thanks to its cheap labour.

By the way, China’s hold on rare earth is no news to House of Cards addicts where «Sama­rium 149» is cove­ted by the bil­lion­naire King­ma­ker Ray­mond Tusk and his cat’s paw Frank Under­wood. But I’m afraid that China is cur­rently facing a much more impen­ding threat than Underwood !

The Japa­nese actually found in 2013 a mas­sive depo­sit of rare earths near Mina­mi­tori Island, a remote Paci­fic island. Experts claim that the depo­sit is worth 780 years of glo­bal demand and could be mined at a very low cost des­pite its being very deep and dif­fi­cult to extract. It would pro­duce mate­rials much more concen­tra­ted than those coming from China that have been sup­plying more than 95 per cent of the glo­bal pro­duc­tion up to now.

The­re­fore, this dis­co­very in Japan’s exclu­sive eco­no­mic zone (EEZ) by the island of Minami-Torishima, threa­tens to put an end to China’s stran­gle­hold on the highly-demanded raw mate­rials used in high-tech indus­tries and advan­ced wea­pons. Hence the Chinese’s trying to defend its supre­macy by tres­pas­sing Japa­nese EEZ on the false pre­tense of conduc­ting marine scien­ti­fic research !

Since the fin­ding, there has been a tug-of war bat­tle bet­ween the two coun­tries as the stakes are high for Chi­nese firms like Lenovo, Hua­weï, the Tai­wa­nese HTC or Tencent which are all com­pe­ting with their Japa­nese coun­ter­parts such as Sony,Toshiba, Pana­so­nic, Hita­chi and NTT DoCoMo. Indeed, both coun­tries could actually mas­ter the whole sup­ply chain from raw mate­rials to the pro­duct, the­reby enabling them to take the wind out of the sails of any poten­tial opponent.

Fox­conn, the huge Chi­nese tech-plant noto­riously known for its spate of sui­cides is no lon­ger manu­fac­tu­ring exclu­si­vely Apple pro­ducts. The lea­ders of high tech firms of high value– added pro­ducts are just as anxious as the cus­to­mers of Chi­nese res­tau­rants unwrap­ping their for­tune cookies, these bis­cuits in which a lit­tle piece of paper is inser­ted where one can read a pre­dic­tion or a saying, often humo­rous. But this time the mes­sage is all but reas­su­ring and can’t be clea­rer : « We, Chi­nese no lon­ger need you. We have rob­bed you… sorry we thank you for your kind « trans­fer of technology » !

As for any contracts (a fool’s bar­gain?), rea­ding the small print is all but super­fluous. If you look clo­sely at the back of your Iphone, it is writ­ten «Desi­gned by Apple, Ca. Assem­bled in China». This may soon belong to the past as China has long cea­sed to be the sweat­shop of the world to become a giant incubator-like coun­try nur­tu­ring intel­lec­tual crea­ti­vity as well as know-how. Soon tol­ling the knell of America’s Sili­con Val­ley ‘s unchal­len­ged pros­pe­rity wit­ness Huawei’s super­se­ding the firm with the apple logo in March 2018. Indeed, it became the second world manu­fac­tu­rer of smart-phones as it gai­ned 15,8 % mar­ket shares in the second quar­ter accor­ding to Inter­na­tio­nal Data Cor­po­ra­tion (IDC).

Thanks to its state-of-the art Hua­wei P20 Pro, the Chi­nese tech firm is the tel­ling example that it is not only vying with Apple and its latest Iphone XR. It is show­ca­sing China’s new cultu­ral revo­lu­tion, pro­pel­ling the coun­try from the «made in China» to the «desi­gned in China» era!

Huawei could even sur­pass Apple in many ways. Who knows? Other pro­minent firms such as Pan Am, once one of the most pres­ti­gious air car­rier which fai­led in 1991 or Atari, the flag­ship brand of game consoles that cra­shed in 1983, have already under­gone the same fate. So the ques­tions that remain unans­we­red are whe­ther China will keep its lea­der­ship in tech or will be chal­len­ged by the Japa­nese.

Accor­ding to the WIPO (World Intel­lec­tual Pro­perty Orga­ni­sa­tion) and for the first time in his­tory, more than 3 mil­lion patent appli­ca­tions were filed world­wide in a single year, up 8.3% from 2015 and China alone accounts for 98 % of addi­tio­nal filings with 238 000 patents against 16200 for the US. The State Intel­lec­tual Pro­perty Office of the People’s Repu­blic of China (SIPO) recei­ved 1.3 mil­lion patent appli­ca­tions in 2016 that is to say more appli­ca­tions than the com­bi­ned total for the Euro­pean Patent Office (EPO), Japan, the Repu­blic of Korea and the U.S!

Such figures alone are enough to raise the alarm for the Sili­con Val­ley, let alone for the Euro­peans once (alas!) wor­thily repre­sen­ted by Nokia and Erics­son that are nothing but mere sha­dows of them­selves. But the rea­ders of Jason Bourne and the fans of House of Cards already know it !

ste­ven barris

—

tra­duc­tion:

Les Terres Rares : le nou­vel Or noir ? Ten­sions entre la Chine et le Japon au cœur d’une diplo­ma­tie de la ressource

« Ils sont en train de nous faire pas­ser pour des imbé­ciles! » tonne le pré­sident des Etats-Unis dans un roman tiré de la saga de Robert Lud­lum inti­tulé The Bourne Domi­nion publié en 2011 après que son ministre des affaires étran­gères lui a annoncé : « Les Chi­nois ont plus d’une lon­gueur d’avance sur nous depuis bien long­temps. Ils ont com­mencé de construire des réac­teurs nucléaires afin d’atténuer leur dépen­dance au pétrole et au char­bon et ils détiennent désor­mais 96 % de la pro­duc­tion des terres rares ». Comme tou­jours, le maître du polar est bel et bien au fait des enjeux politico-économiques d’aujourd’hui! The Bourne Domi­nion construit en effet son intrigue autour des enjeux géo­po­li­tiques des terres rares.

N’en déplaise aux pré­ten­dus experts qui ont pro­phé­tisé l’épuisement des éner­gies fos­siles, le pétrole n’a pas été ren­voyé dans les livres d’Histoire. Pour autant, le pétrole n’est plus adapté à la société à venir, elle qui célèbre la voi­ture élec­trique, les ordi­na­teurs por­tables, les smart­phones, les éoliennes, le laser, les aimants high-tech et l’arsenal mili­taire tech­no­lo­gique. Les­quels sont autant de nou­veaux mythes, de « signes », dont on se prend à rêver qu’un Roland Barthes tuté­laire nous éclaire sur leurs por­tées sociétales.

Les métaux rares sont réso­lu­ment le nou­vel or noir : les terres rares dési­gnent en effet17 métaux : le scan­dium, l’yttrium, et quinze autres qui font par­tie de la famille des lan­tha­nides (lan­thane, cérium, pra­séo­dyme, néo­dyme, pro­mé­thium, sama­rium, euro­pium, gado­li­nium, ter­bium, dys­pro­sium, hol­mium, erbium, thu­lium, ytter­bium ou encore luté­cium). Ces der­niers sont essen­tiels à la fabri­ca­tion d’objets tech­no­lo­giques tels que les pan­neaux pho­to­vol­taïques, les LED, les aimants des disques durs ou tout sim­ple­ment les bat­te­ries de nos voi­tures élec­triques, bien­tôt auto­nomes.

Autant de menaces qui se des­sinent dans le ciel obs­curci des pays de l’OPEP jusqu’ici flo­ris­sants qui, à l’exception de Bah­reïn, du Qatar ou de l’Arabie Saou­dite, n’ont pas suf­fi­sam­ment anti­cipé l’ère de l’après-pétrole. Une bombe suf­fi­sam­ment puis­sante dont l’onde de choc pour­rait redes­si­ner la carte géo­po­li­tique et désta­bi­li­ser les pétromonarchies.

C’est que les scien­ti­fiques ont peut-être trouvé la pierre phi­lo­so­phale en trans­for­mant lit­té­ra­le­ment la boue en or même si l’expression de terres rares est abu­sive tant la terre en regorge. Aussi sur­pre­nant que cela puisse paraître, les États-Unis qui furent le pre­mier pro­duc­teur mon­dial de ces mine­rais grâce à la mine de Moun­tain Pass en Cali­for­nie sont hors course. La mine a fermé en 2002, énième vic­time col­la­té­rale de la glo­ba­li­sa­tion ! Elle ne pou­vait riva­li­ser avec les pro­duc­tions des Chi­nois, bien trop empres­sés de mino­rer les dégâts envi­ron­ne­men­taux et les inquié­tudes qu’ils sus­citent pour s’accaparer le mar­ché grâce à leur main-d’œuvre bon mar­ché.

A cet égard, la main­mise de la Chine sur les terres rares n’est en aucun cas une nou­velle pour les afi­cio­na­dos de la série House of Cards qui met en scène la convoi­tise du « Sama­rium 149 » par le fai­seur de roi mil­liar­daire Ray­mond Tusk et son affidé tirant les mar­rons du feu, Frank Under­wood him­self ! Mais j’ai bien peur que la Chine ne doive faire face à une menace bien plus immi­nente qu’Underwood !

Les Japo­nais ont en effet décou­vert en 2013 un gise­ment colos­sal de terres rares au large de l’île de Mina­mi­tori, une île per­due dans le Paci­fique. Les experts s’accordent à dire que ce gise­ment recèle l’équivalent de 780 années de la demande mon­diale et pour­rait être extrait à moindre coût mal­gré le défi tech­no­lo­gique que repré­sente l’extraction de mine­rai à de telles pro­fon­deurs. Ce der­nier serait bien plus concen­tré que ceux pro­ve­nant des mines chi­noises qui assurent jusqu’à pré­sent plus de 95 % de la pro­duc­tion mon­diale.

Ce fai­sant, cette décou­verte au sein de la zone éco­no­mique exclu­sive (ZEE) au large des côtes de l’île de Minami-Torishima, pour­rait signer la fin de la main­mise de la Chine sur ces matières pre­mières très pri­sées et de la plus haute impor­tance pour les indus­tries de hautes tech­no­lo­gies et d’armements sophis­ti­quées. D’où le fait que les Chi­nois tentent de défendre leur pré-carré par des démons­tra­tions de force éhon­tées de la marine chi­noise en vio­la­tion des ZEE japo­naises sous cou­vert d’explorations scien­ti­fiques marines !

Depuis lors, les ten­sions entre les deux pays sont à leur comble tant les enjeux sont impor­tants pour des entre­prises chi­noises telles que Lenovo, Hua­weï, le Tai­wa­nais HTC ou Tencent qui livrent une bataille achar­née avec leurs homo­logues nip­pons : Sony, Toshiba, Pana­so­nic , Hita­chi, NTT ou DoCoMo. Cha­cun des deux pays pour­rait ainsi maî­tri­ser entiè­re­ment la chaîne logis­tique depuis les matières pre­mières jusqu’au pro­duit fini, damant le pion à tout concur­rent poten­tiel.

Fox­conn, le gigan­tesque site de pro­duc­tion indus­trielle maintes fois pointé du doigt pour ses sui­cides, ce qui lui a valu le sur­nom « d’usine à sui­cides » (sic) se consacre de moins en moins à la fabri­ca­tion des pro­duits Apple. Les diri­geants des entre­prises occi­den­tales high-tech à haute valeur ajou­tée sont désor­mais aussi fié­vreux que ces clients de res­tau­rants chi­nois décou­vrant leurs for­tune cookies, ces petits bis­cuits dans les­quels est inséré un petit mor­ceau de papier où l’on peut lire une pré­dic­tion ou une maxime, sou­vent humo­ris­tique. A ceci près que, ici, le mes­sage est cin­glant et on ne peut plus clair : « Nous n’avons plus besoin de vous. Nous vous avons dérobé… euh, par­don nous vous remer­cions pour l’apport ines­ti­mable que l’on nomme « trans­fert de technologie».

Comme pour tout contrat (de dupe ?), le diable se niche dans les détails et il convient de lire scru­pu­leu­se­ment les clauses en carac­tères minus­cules sous peine d’être affligé de myo­pie his­to­rique. Que nous révèle donc l’examen d’un iPhone sur lequel on peut lire : « Desi­gned by Apple in CA. Assem­bled in China »? Que cette maxime relève d’ores et déjà du passé tant la Chine a cessé depuis long­temps d’être uni­que­ment l’atelier du monde pour deve­nir un pays aux allures d’incubateur géant, envi­ron­ne­ment des plus pro­pices à la créa­tion intel­lec­tuelle comme au savoir-faire tech­no­lo­gique. Son­nant par là-même le glas de la pros­pé­rité incon­tes­tée de la Sili­con Val­ley amé­ri­caine comme en témoigne le fait que Hua­weï, en mars 2018, a détrôné la firme à la Pomme de sa deuxième place de construc­teur mon­dial de smart­phones en parts de mar­ché (avec 15,8% de parts de mar­ché sur le deuxième tri­mestre selon le cabi­net IDC).

Grâce à son smart­phone der­nier cri, le Hua­wei P20 Pro, l’entreprise chi­noise ne se contente pas seule­ment d’être un chal­len­ger, un rival d’Apple et de son iPhone XR. Elle fait la démons­tra­tion écla­tante que la Chine a opéré une nou­velle révo­lu­tion cultu­relle, pro­pul­sant le pays de l’ère du « Made in China » à l’ère du « Desi­gned in China » (conçu en Chine) !

Dans un ave­nir proche, Hua­wei pour­rait même sup­plan­ter Apple à bien des égards. Qui sait ? D’autres entre­prises toutes aussi renom­mées telles que la PanAm, l’une des plus pres­ti­gieuses com­pa­gnies aériennes mon­diales dis­pa­rue en 1991 ou Atari, le fabri­quant phare des consoles de jeu des années 80, ont déjà subi le même sort. LA ques­tion qui demeure est de savoir si la Chine gar­dera son lea­der­ship dans le domaine de la haute tech­no­lo­gie ou se verra cou­per l’herbe sous le pied par son concur­rent nip­pon.

Selon l’OMPI (Orga­ni­sa­tion mon­diale pour la Pro­priété Intel­lec­tuelle), sur 3 mil­lions de bre­vets dépo­sés en 2016, la Chine repré­sente 98% des dépôts sup­plé­men­taires avec 238 000 bre­vets contre 16200 pour les États-Unis soit le deuxième contri­bu­teur le plus impor­tant. L’office des bre­vets de la Répu­blique popu­laire de Chine a reçu en 2016 1,3 mil­lion de bre­vets soient plus que la tota­lité des bre­vets dépo­sés par le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Europe réunis !

Ces chiffres suf­fisent à eux seuls à tirer la son­nette d’alarme pour la Sili­con Val­ley, a for­tiori pour les Euro­péens autre­fois (hélas !) digne­ment repré­sen­tés par les désor­mais has-been Nokia et Erics­son. Mais cela, les lec­teurs assi­dus de Jason Bourne comme les fans de House of Cards le savent déjà.

ste­ven barris