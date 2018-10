Jacqueline Devreux à Liège (exposition)

Le clos et l’ouvert

Nul ne sait si les modèles de Jac­que­line Devreux se laissent adou­cir ou apai­ser. Cha­cune pos­sède ses armes secrètes que l’artiste dévoile par ses pein­tures et pho­to­gra­phies. Elle-même s’y insère. Elle devient ainsi reine parmi ses sirènes. Toutes pro­voquent l’étincelle qui met le feu. Les fées des songes, aux lèvres tendres dans les secrets de tex­tiles qui deviennent fou­gères, fabriquent leurs pièges de louves.

L’artiste retient les courbes et les creux des sil­houettes sai­sies en clair-obscur pour exci­ter le regard à la recherche du pas­sage de l’interstice. La créa­trice aime sug­gé­rer les étoffes où le corps se glisse et se cache. Ses œuvres sont de grands miroirs. Et ses doubles sentent par­fois un souffle sur leur nuque ou leur poi­trine offerte. Bref, les modèles n’ont qu’un geste à faire pour tirer des diables par la queue.

Mais tout reste néan­moins de l’ordre du songe. Celles qui semblent s’offrir à des amours de pas­sage pré­fèrent le désir qui fas­cine au plai­sir qui tue. Il tient pour­tant ses assises en de telles prises. Mais pour de telles ten­ta­trices ou prê­tresses, leurs propres doigts suf­fisent pour appuyer sur leur chair. Ces pha­langes malaxent une lan­gueur. Un sou­pir remonte dans une ten­dresse. Le doux gémir s’affiche. Mais l’humour aussi.

Car Jac­que­line Devreux s’amuse de ceux et celles qui deviennent des dupes de ses non dupes. Ces dia­blesses se déplient ou s’enroulent, lovées et creu­sée dans des jeux (dan­ge­reux ?). Elles y enterrent leur cœur lorsqu’il fait trop nu dehors. Et l’artiste (comme ses modèles) se demande : « Si j’ôte mon che­mi­sier ‚que ferai-je de lui ? C’est pour­quoi sou­vent les por­traits « s’obliquent » — her­mé­tique réser­vée. Sou­vent. Mais pas toujours.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Devreux, Gale­rie Chris­tine Colon Liège, Bel­gique. Ver­nis­sage ven­dredi 26 octobre 2018.