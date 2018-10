The curse of natural ressources (“La malédiction des ressources naturelles”)

The curse of natu­ral ressources

If Mies Van Den Rohe’s apho­rism «less is more» is potent, scar­city is bet­ter than plenty when it comes to dis­cus­sing geo­po­li­tics! Indeed, Cor­nu­co­pia land, the land of plenty is far from being a boon. Pretty much the contrary if we look at most Middle-Eastern or Afri­can coun­tries. This long-known phe­no­me­non dub­bed the curse of natu­ral res­sources or the Dutch disease points out the nega­tive eco­no­mic and poli­ti­cal impacts that an abun­dance of natu­ral resources can have on a coun­try or rather on its people.

At first glance, natu­ral resources have always been a god­send, wit­ness the OPEC coun­tries thri­ving on oil. Yet, one may won­der whe­ther such a wind­fall did not conspire to bring about klep­to­cra­cies that is to say anti­qua­ted cor­rupt regimes bas­king in petro­dol­lars at the expense of their own people main­tai­ned in illi­te­racy and dire poverty. Indeed, asses­sed / mea­su­red in terms of GDP (Gross Domes­tic Pro­duct), lite­racy rates, free­dom and demo­cra­tic ins­ti­tu­tions, coun­tries such as Saudi Ara­bia, Nige­ria or Vene­zuela rank rather low com­pa­red to Taï­wan, Israel or Japan. No won­der as the lat­ter epi­to­mise resi­lient coun­tries that can boast having tur­ned a default into an asset. That is to say exploi­ting or rather mining the only truly rene­wable res­source avai­lable : people, talents, brains, that best deve­lop in demo­cra­tic environments.

As a mat­ter of fact,some laws of phy­sics can be intrac­table ! As with water, oil sel­dom mix with demo­cracy ! But for one example (Nor­way that already had demo­cra­tic struc­tures before dis­co­ve­ring oil and gas in the late 60s), the first law of Petro­po­li­tics reads as fol­lows / posits the fol­lo­wing : The more natu­ral resources a coun­try is endo­wed with the least demo­cra­tic it is !

Conver­sely and coun­te­rin­tui­ti­vely, being depri­ved of oil, gas or ore defi­ni­tely seems an asset, a bles­sing in dis­guise as such coun­tries have no other choice but to believe in and pro­mote pro­gress, invest in edu­ca­tion and R&D. The very lack of natu­ral resources has defi­ni­tely been paving the way for enligh­te­ned demo­cra­cies wit­ness the suc­cess sto­ries of Taï­wan or Japan.

With such a back­drop, wes­tern foreign and energy poli­cies can truly be a power­ful lever to bring about the down­fall of cor­rupt auto­cra­tic regimes at the head of petro­list states.

As long as the price of crude oil is high, such autho­ri­ta­rian regimes can easily flou­rish by tap­ping resources and with the pro­ceeds, namely petro­dol­lars, buy out their popu­la­tions by sub­si­di­sing eve­ry­thing from bread to die­sel in order to quell or nip in the bud any uprising.

This monkey’s paw (a refe­rence to a super­na­tu­ral short story by WW Jacobs writ­ten in 1902 where an old fakir pla­ced a spell on a mum­mi­fied monkey’s paw so that it would grant three wishes but always with hel­lish conse­quences as punish­ment for tam­pe­ring with fate!) exem­pli­fies the quan­dary of the popu­la­tions of petro­mo­nar­chies that are all the more easily mani­pu­la­ted as they are une­du­ca­ted. The lite­racy rate is ins­tru­men­tal in prop­ping up such pros­pe­rous cor­rupt regimes that confis­cate the wealth.

So what poli­ti­cal lever may be used to bring about the down­fall of such regimes ? First and fore­most, “cut oil prices and tyrants will fall” as Tho­mas Fried­man, the renow­ned yet contro­ver­sial NYT colum­nist puts it.

This idea stems from a simple obser­va­tion: if wes­tern coun­tries stop­ped being addic­ted to oil, coun­tries such as Iran or Syria in the 90s would have long been depri­ved of this eco­no­mic rent, these petro­dol­lars due to their oil exports. As a result, they wouldn’t have been able to wage wars by proxy by fun­ding ter­ro­rist orga­ni­sa­tions such as the His­bal­lah and the Hamas that were able to launch Katu­sha rockets onto Israel, i.e the long-lasting Ame­ri­can ally! With money coming from Ame­ri­can pockets to boot!

Without such manna, such regimes would then no lon­ger be able to main­tain the people of Middle-East under the yoke of tyranny.The lat­ter would uprise and over­throw their dic­ta­tors and such move­ments would usher in demo­cra­tic move­ments that would oust their tyrants. QED. It is no sur­prise that the Arab Spring was trig­ge­red off in Tuni­sia when the Ben Ali regime could no lon­ger arti­fi­cially sub­si­dise the price of stables. A coun­try that can boast having a high lite­racy rate among its youth as oppo­sed to coun­tries like Morocco or Egypt. The­re­fore, whe­ne­ver oil prices are at a nadir,that is to say hed­ging towards its record low of $17 the bar­rel, even Arab states or Rus­sia tilt towards more eco­no­mic reforms, more open­ness to the out­side world.

By the way, Muham­mad Ben Sal­man, aka MBS, the 30 year-old cha­ris­ma­tic lea­der of Saudi Ara­bia has long had a fore­bo­ding of the time when oil is indeed deple­ted, hence his imple­men­ting reforms that would enable his coun­try to wean itself off oil reve­nue onto green tech, spea­rhea­ding a revo­lu­tion of know­ledge and A.I . His trying to down­size his coun­try which is nothing but an oil-sponsored super Wel­fare State pla­gued by nepo­tism and cro­nyism is the tell­tale sign that some petro­mo­narchs unlike the Vene­zue­lian lea­der Cha­vez are well aware of their Achilles heel!

Indeed, as a result of the law of sup­ply and demand, the price of crude oil can fluc­tuate and become the worst sword of Damocles han­ging over their heads. Accor­ding to Joseph Sti­glitz, the reci­pient of Nobel eco­no­mic prize in 2001, had there been no war in Iraq , the price wouldn’t have dou­bled from $ 25 to $50. In July 2015, the price of crude oil even sky­ro­cket­ted to $145! We can assume that OPEC coun­tries, Rus­sia and Vene­zuela were bas­king in petro­dol­lars and cham­pagne, lit­tle did the lat­ter rea­lize that it could plum­met down to $25 promp­ting the Vene­zue­lan house of cards to tumble!

Pun­dits are well aware though of such pen­du­lum effects and it takes one Cha­vez blin­ded by socia­list ideo­logy to shrug off such risks and base all the deve­lop­ment of his coun­try on a single resource.

That’s why Saudi Ara­bia has been hea­vily inves­ting over the past few years in edu­ca­tion, stri­king part­ner­ship with the very best uni­ver­si­ties in the world, ran­ging from Ivy league col­leges to the top notch Euro­pean ones to attract the grea­test minds and pre­pare the future. Amongst the oil-rich Gulf States, Bah­rain, anti­ci­pa­ting its run­ning out of oil might have paved the way as it spea­rhea­ded the move­ment to suc­ces­fully tran­si­tion into being one of the fas­test gro­wing eco­nomy in the Arab world.

Last but not least, one can’t help but think with the bene­fit of hind­sight that the mantra-like chants of “deple­tion of oil” by the many so-called oil experts of the nine­ties were nothing but a big lie to give momen­tum to green-tech. Indeed, who would have ima­gi­ned that the US, which was once addic­ted to foreign oil from rogue coun­tries, would become prac­ti­cally self-sufficient? Shale gas and the many new oil depo­sits found in Alaska did enable the US to become num­ber one again. One needn’t rejoice for such news is a har­bin­ger that the cham­pions of green­tech may have a hard time to talk poli­ti­cal lea­ders into sup­por­ting sus­tai­nable break­throughs such as Elon Musk’s giga­fac­tory. Pro­mo­ting rene­wable sources and ener­gies could be the last nail on the cof­fin of petro­mo­nar­chies. would des­ta­bi­lize the fra­gile equi­li­brium of petropolitics.

Rare earth.

ste­ven barris

—–

tra­duc­tion :

La malé­dic­tion des res­sources naturelles

Si le célèbre apho­risme « less is more » (lit­té­ra­le­ment le moins est le plus), que l’on prête à Mies Van Den Rohe, est une clé d’interprétation du mou­ve­ment Bau­haus, la rareté vaut mieux que l’abondance lorsqu’il est ques­tion de géo­po­li­tique. En effet, évo­quant la Corne d’abondance de la mytho­lo­gie grecque, les terres de pro­di­ga­lité sont loin d’être une aubaine si l’on consi­dère les pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Ce phé­no­mène bien connu des éco­no­mistes, appelé malé­dic­tion des res­sources natu­relles ou syn­drome hol­lan­dais, décrit les effets per­vers tant éco­no­miques que poli­tiques qu’entraîne une abon­dance de res­sources natu­relles sur un pays ou bien plu­tôt sur un peuple.

Au pre­mier abord, les res­sources natu­relles ont de toute éter­nité été reçues comme un don du ciel, comme en témoigne la pros­pé­rité indé­cente des pays de l’OPEP grâce à l’or noir. Cepen­dant, on ne peut s’empêcher de pen­ser que cette manne pétro­lière aura contri­bué à la mise en place de klep­to­cra­ties qui sont autant de régimes cor­rom­pus qui baignent dans les pétro­dol­lars au détri­ment de leurs propres peuples, qu’une pau­vreté endé­mique ados­sée à un taux d’analphabétisation élevé rend des plus serviles.

A l’aune de cri­tères mul­tiples tels que le PIB (Pro­duit Inté­rieur Brut), le taux d’alphabétisation, la liberté et la pré­sence ou non d’institutions démo­cra­tiques, des pays tels que l’Arabie Saou­dite, le Nige­ria ou le Vene­zuela se classent plu­tôt en queue de pelo­ton si on les com­pare à Taï­wan, Israël ou le Japon. Rien d’étonnant à cela car ces der­niers incarnent la rési­lience qui sied aux pays dépour­vus de res­sources natu­relles, les­quels peuvent se tar­guer d’avoir fait d’un défaut un atout en exploi­tant la seule res­source renou­ve­lable dis­po­nible, à savoir leur popu­la­tion. C’est que les cer­veaux ne s’épanouissent réel­le­ment que dans des envi­ron­ne­ments démo­cra­tiques.

A cet égard, il en va du pétrole comme de l’huile avec l’eau. Il ne se mélange pas avec la démo­cra­tie. A l’exception de la Nor­vège qui s’était déjà dotée d’institutions démo­cra­tiques avant que de trou­ver du pétrole et du gaz dans les années 60, la pre­mière loi sacrée de la poli­tique pétro­lière s’érige comme suit : plus un pays est doté de res­sources natu­relles, moins il est démocratique !

A l’inverse et de manière contre-intuitive, être dépourvu de pétrole, de gaz ou de mine­rai est réso­lu­ment une béné­dic­tion plu­tôt qu’un coup du sort car l’on n’a alors d’autre choix que de pro­mou­voir le pro­grès, d’investir dans l’éducation, la recherche et le déve­lop­pe­ment. L’absence même de res­sources natu­relles a véri­ta­ble­ment promu des démo­cra­ties éclai­rées comme en témoignent les réus­sites majeures que sont Taï­wan ou le Japon, fers de lance du high tech. Dans un tel contexte, les poli­tiques étran­gères et éco­no­miques des pays occi­den­taux peuvent consti­tuer de véri­tables leviers pour entraî­ner la chute de régimes auto­cra­tiques cor­rom­pus à la tête de pétro­mo­nar­chies.

Tant que le prix du baril de brut est élevé, de tels régimes auto­ri­taires pros­pé­re­ront sur la rente pétro­lière tout en « ache­tant » leurs popu­la­tions en sub­ven­tion­nant les pro­duits de pre­mière néces­sité, allant du prix du pain au die­sel, afin de tuer dans l’œuf toute vel­léité de soulèvement.

Venons-en main­te­nant au levier poli­tique le plus effi­cace pour faire tom­ber de tels régimes. Comme ne cesse de le pro­cla­mer à lon­gueur de chro­niques Tho­mas Fried­man, le très influent bien que contro­versé chro­ni­queur du New York Times, il suf­fit d’agir sur les cours du pétrole et les tyrans tom­be­ront !

Cette idée pro­cède d’une obser­va­tion simple : si les pays occi­den­taux avaient cessé de dépendre de leurs impor­ta­tions d’hydrocarbures, il y a long­temps que l’Iran ou la Syrie des années 90 auraient été pri­vés de cette manne pétro­lière, cette rente qui assure leur sur­vie éco­no­mique. Ainsi, les sus-nommés n’auraient en aucun cas pu mener des guerres par pro­cu­ra­tion en finan­çant grâce à leurs pétro­dol­lars des orga­ni­sa­tions telles que le Hes­bol­lah ou le Hamas qui lancent des roquettes Katiou­cha sur Israël, l’allié his­to­rique des Américains.Grâce aux dol­lars amé­ri­cains ! Cher­chez l’erreur !

Sans cette rente pétro­lière, de tels régimes ne pour­raient main­te­nir leurs peuples sous le joug de la tyran­nie. Ces der­niers se révol­te­raient et ren­ver­se­raient leurs dic­ta­teurs pour faire place à des mou­ve­ments démo­cra­tiques et éman­ci­pa­teurs qui son­ne­raient le glas des ser­vi­tudes volon­taires. CQFD. Car pour qu’il y ait un tyran, il faut des ser­vi­tudes volon­taires. Ce n’est pas La Boé­tie qui me contre­dira !

En consé­quence de quoi, chaque fois que le prix du baril de brut s’effondre jusqu’à atteindre son plan­cher record de 17 dol­lars, même les Etats auto­ri­taires les plus irré­duc­tibles envi­sagent sou­dai­ne­ment de pro­mou­voir des réformes éco­no­miques allant dans le sens de plus d’ouverture vers le monde.

La fluc­tua­tion des cours du brut peut ainsi échap­per au contrôle de ces pays pro­duc­teurs, fût-ce au sein de l’OPEP et s’avérer une épée de Damo­clès des plus tran­chantes. Il faut tout l’aveuglement idéo­lo­gique d’un socia­liste comme Cha­vez pour balayer d’un revers de main de tels risques et baser toute sa poli­tique de déve­lop­pe­ment sur une seule res­source. Avec le des­tin que l’on sait : un pays exsangue livré au chaos dont le FMI pré­dit une infla­tion de 1000 000 % d’ici fin 2018 !

C’est pour­quoi l’Arabie Saou­dite et son jeune prince Moham­med Ben Sal­man (MBS), désor­mais dans la tour­mente à la suite de l’affaire Kashoggi, ont diver­si­fié leurs inves­tis­se­ment ces der­nières années sinon en pré­vi­sion de l’ère post-pétrole (puisque l’Arabie saou­dite dis­pose de 250 ans de réserves au rythme actuel de pro­duc­tion), mais pour faire face aux défis des éner­gies renou­ve­lables, de l’électrique et se pré­mu­nir contre les chutes des prix. De l’immobilier en pas­sant par les infra­struc­tures, la fibre optique, le numé­rique jusqu’aux pro­jets pha­rao­niques de sta­tions bal­néaires autour de la Mer Rouge, MBS a ainsi mul­ti­plié les pistes. Jusqu’aux par­te­na­riats avec les uni­ver­si­tés les plus pres­ti­gieuses du monde entier, dont les fameuses uni­ver­si­tés de la côte est amé­ri­caine de la Ivy league pour atti­rer les meilleurs cer­veaux et exhor­ter les étu­diants saou­diens à étu­dier à l’étranger. Pour ce faire, il a eu éga­le­ment besoin de don­ner des gages à l’extérieur en pro­mou­vant par exemple le droit des femmes à conduire. Tout en dégrais­sant le super Etat-providence financé par le pétrole. Mais que n’avait-il pas net­toyé les écu­ries d’Augias de ses ser­vices secrets avant d’entreprendre de telles réformes ? L’assassinat du jour­na­liste Dja­mal Kashoggi aura tôt fait de réduire ces efforts à néant. Chas­sez les réflexes de dic­ta­teur et ils reviennent au galop.

Parmi les riches Etats du Golfe, Bah­rein fait figure de pré­cur­seur, ayant anti­cipé l’épuisement de ses réserves d’hydrocarbures en diver­si­fiant ses inves­tis­se­ments dans le sec­teur ban­caire et tou­ris­tique pour deve­nir une des éco­no­mies les plus flo­ris­santes du monde arabe. Preuve en est qu’un tel virage est pos­sible. En 2012, le pays a un indice de déve­lop­pe­ment humain élevé (43 ème) et est reconnu par la Banque Mon­diale pour son éco­no­mie à haut revenu (high-income eco­nomy) .

Cepen­dant, on ne peut s’empêcher de pen­ser, dans ce qui relève peut-être d’une illu­sion rétros­pec­tive, que les Cas­sandre ayant pro­phé­tisé l’épuisement des res­sources en pétrole ne l’ont fait que dans le but non avoué d’accélérer la tran­si­tion éner­gé­tique vers les éner­gies renou­ve­lables. Cette fois, Cas­sandre s’est four­voyée tant la pla­nète regorge de nou­veaux gise­ments pétro­li­fères. Au sur­plus, qui aurait ima­giné que les Etats-Unis autre­fois dépen­dants de leurs impor­ta­tions de pétrole en pro­ve­nance de pays voyous, devien­drait auto-suffisants et pro­duc­teurs numéro un grâce au gaz de schiste et à la plus grande décou­verte conven­tion­nelle d’hydrocarbures des trente der­nières années en Alaska, soit un gise­ment de pétrole d’environ 1,2 mil­liard de barils ?

Ce qui laisse pré­sa­ger à Elon Musk et autres apôtres du Green-tech des len­de­mains dif­fi­ciles pour par­ve­nir à faire pièce aux hommes poli­tiques inféo­dés aux lob­bies pétro­liers et ainsi accé­lé­rer la tran­si­tion énergétique.

ste­ven barris