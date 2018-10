Julia Holter, Aviary

Apoca­lypse du monde

Cons­ti­tué de plages très dif­fé­rentes en lon­gueur mais bour­rées de sons qui ont (volon­tai­re­ment) du mal à décol­ler, l’album n’est pas dénué de tout mar­cot­tage mar­ke­ting. Les effets sont par­fois atten­dus comme les des­centes et mon­tées enten­dues cent fois dans ce type d’objet sonore entre grandes par­ties électro-pop. Il ne semble pas for­cé­ment cher­cher a priori la nou­veauté voire exploite des filons avant que la créa­trice s’empare de matières sonores afin de créer une cathé­drale de sons non sans rap­pe­ler Linda Per­hacs que la Cali­for­nienne a contri­bué à faire res­sor­tir de l’ombre après 40 ans de presque silence.

Ce double album — d’une heure et demie d’une artiste qui a étu­dié les musiques savantes avant de glis­ser dans la pop — est fait de pay­sages sonores où Julia Hol­ter sait exploi­ter les idées qu’elle crée tout en accep­tant de se perdre dans des méandres qui osent par­fois (sou­vent même) ce qu’on espère . Un cer­tain éga­re­ment là où l’artiste prend en compte l’apocalypse du monde

Elle semble par­fois y être enve­lop­pée et non seule­ment sous forme de « poses ».. Existe donc là un tra­vail de liberté avec une appé­tence hybride à la fois pour la musique sérielle, le baroque et le moyen­âgeux comme pour les arias pop. Le tout à la fois décons­truit et recons­truit entre flux et reflux, répul­sion et fas­ci­na­tion au sein de sons dis­cor­dants et har­mo­nieux.

C’est plu­tôt inté­res­sant mais sans doute trop popu­laire pour ceux qui aiment les musiques plus expé­ri­men­tales et sou­vent peu audibles pour ceux qui aiment la pop « clas­sique » et plus légère.

jean-paul gavard-perret

Julia Hol­ter, Aviary, Domino Recor­ding & Co, 2018