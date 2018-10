Lancement de la collection Didac-Philo éditée par Lambert-Lucas

La col­lec­tion Didac-Philo , édi­tée par la mai­son Lambert-Lucas, est dédiée aux aspects théo­riques et pra­tiques de l’enseignement de la phi­lo­so­phie. Elle porte sur les dimen­sions his­to­riques, ins­ti­tu­tion­nelles et métho­do­lo­giques que pose la didac­tique de la dis­ci­pline. Elle met à la dis­po­si­tion des ensei­gnants des outils utiles à la conduite de la classe. Elle offre aux étu­diants, aux pro­fes­seurs et à un plus large public des syn­thèses théo­riques et pra­tiques sur l’éducation par la phi­lo­so­phie et sur les trans­for­ma­tions des pra­tiques sco­laires ou extra sco­laires liées à cette discipline.

La col­lec­tion Didac-philo et la série Notions qui lui est asso­ciée ont été créées en 2018 par Fré­dé­ric Cos­sutta aux édi­tions Lambert-Lucas.

Com­ment com­prendre cette ini­tia­tive ? La didac­tique de la phi­lo­so­phie est actuel­le­ment dis­persée dans de nom­breux lieux de for­ma­tion – institu­tionnels ou infor­mels – et sur des sites d’enseignants ou d’associations qui ne per­mettent pas d’en sai­sir l’unité et la cohé­rence. En réponse à cette dis­per­sion, les édi­tions Lambert-Lucas pro­posent des ouvrages de réfé­rence cen­trés sur l’enseignement de la phi­lo­so­phie. Des­ti­nés à la pré­pa­ra­tion des concours de recru­te­ment (capes, agré­ga­tion) et des grandes écoles, aux ensei­gnants de la phi­lo­so­phie ainsi qu’à tous ceux qu’elle inté­resse, nos ouvrages tiennent compte de la multi­plicité de ses formes. Ils prennent aussi en consi­dération la mul­ti­pli­cité des pra­tiques phi­lo­so­phiques hors de l’école, en lien avec une demande cultu­relle qu’il faut appré­hen­der de façon cri­tique et accom­pa­gner, que ce soit dans le cadre d’une démarche d’entreprise, d’un déve­lop­pement per­sonnel ou d’un éveil à la citoyenneté.

Plu­ra­liste, la col­lec­tion entend faire droit, sous la res­pon­sabilité de chaque auteur, à la diver­sité des points de vue sur les ques­tions abordées.