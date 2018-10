Alain Pacadis, Un jeune homme chic

Un per­dant presque magnifique

Le livre de Paca­dis trouve natu­rel­le­ment sa place chez l’éditeur gene­vois eu égard à son nom : Héros Limite. Car l’auteur — à sa façon — le fut. Noc­tam­bule impé­ni­tent, figure incon­tour­nable du Paris under­ground des seven­ties, mort tra­gi­que­ment en 1986, chro­ni­queur (pro­tégé) à Libé­ra­tion et auteur de quelques excel­lents papiers parmi une foule d’anecdotique, l’auteur a fini par se prendre les pieds dans la propre image de son impor­tance sup­po­sée et de sa (petite) noto­riété.

Paca­dis res­sem­bla à « un jeune homme chic » selon ses cri­tères. Il se vou­lut dandy à la Dorian Gray. Mais l’était-il vrai­ment ? Dans son unique livre que Héros Limite repu­blie (aug­menté de pho­tos inédites et de l’ensemble d’articles qu’il signa pour les très selects « Façade » et « Maga­zine du Palace »), il fait preuve d’une cer­taine condes­cen­dance et une com­plai­sance à racon­ter ses nuits avec Gains­bourg (dont il se prit pour le double), Ingrid Caven, Iggy Pop, Patti Smith, Brion Gysin entre autres. Tout reste néan­moins plus joué et super­fé­ta­toire que véri­ta­ble­ment appro­fondi. Paca­dis aime ce qui flambe dans des marges même si celles dont il parle ne l’étaient pas vraiment.

Ses articles — quoiqu’on ait dit — étaient moins brillants par le style que leurs thé­ma­tiques (éloge de la cocaïne et de l’héroïne par exemple). A l’affût des soi­rées à la mode, l’auteur se vou­lait pré­sent là où il pen­sait que les choses se pas­saient sans for­cé­ment voir ce qui s’y jouait et au besoin en écri­vant sur les disques qu’il n’écoutait pas et les films qu’il n’avait pas vus.

Son livre valait-il une réédi­tion ? La mode vin­tage pourra peut-être faire croire qu’il y eut en lui du Höl­der­lin… L’auteur n’a pour­tant rien anti­cipé et demeura encroûté dans la paro­die d’un dan­dysme pas­séiste. Reste pour autant à saluer le par­cours humain de celui qui — parce que sans doute il ne put être à la hau­teur de ce qu’il aurait rêvé — ne fut qu’une ombre. Cette réédi­tion la rameu­tant est un bel hom­mage au per­dant presque magnifique.

jean-paul gavard-perret

Alain Paca­dis, Un jeune homme chic, Héros-Limite, Genève, 2018, 272 p. — CHF 28,00 / 20,00 €