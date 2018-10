Pascale Mormiche, Le petit Louis XV. Enfance d’un prince, genèse d’un roi (1704–1725)

Deve­nir roi de France

La per­son­na­lité de Louis XV est sans contexte l’une des plus pas­sion­nantes parce que l’une des plus insai­sis­sables. L’image de volupté qui lui colle encore à la peau– avec rai­son disons-le – ne doit pas mas­quer les res­sorts d’une âme com­plexe. Les réponses à nos ques­tions se trouvent-elles dans son enfance ? Les bio­gra­phies, il est vrai, ont ten­dance à sur­vo­ler ce temps pour­tant essen­tiel à la for­ma­tion du carac­tère.

Pas­cale Mor­miche se plonge dans l’enfance de Louis XV en scru­tant à la loupe le méca­nisme de son édu­ca­tion. De cette enquête minu­tieuse il res­sort un por­trait très inté­res­sant de l’enfant-roi.

Ses jeunes années furent bien sûr mar­quées par le souffle de la mort qui décima la famille de Louis XIV et le porta sur le trône. L’orphelin, sauvé par Mme de Ven­ta­dour, vécut dans cette atmo­sphère pesante mais on découvre qu’il fut un enfant aimé et pro­tégé par un entou­rage qui prit soin de lui. Ensuite, l’ouvrage insiste sur l’éducation et l’instruction très rigou­reuses que dis­pen­sèrent ses maîtres.

Louis XV fut donc un homme très cultivé, et ce dans tous les domaines. Quant à sa for­ma­tion poli­tique, elle fut assu­rée par le Régent tou­jours plus investi dans l’apprentissage du sou­ve­rain dont Louis XIV lui avait confié la charge. Un Régent nous dit l’auteur qui « a assuré la trans­mis­sion du pou­voir et la mise en place de l’éducation royale sans trouble. »

Là où est le roi sont l’Etat et le gou­ver­ne­ment. Après ses pre­mières années à Ver­sailles, le jeune Louis XV vécut un cer­tain temps à Vin­cennes avant l’installation aux Tui­le­ries. Paris rede­vint capi­tale avant le retour presque logique à Ver­sailles. Or, ce séjour pari­sien per­mit une réelle proxi­mité entre le monarque et la popu­la­tion même si la menace d’une inva­sion des Tui­le­ries pen­dant la crise finan­cière pla­nait… déjà…

Enfin, l’auteur dresse un por­trait inté­res­sant du roi dans toute sa com­plexité, à la fois aimable et taci­turne, obéis­sant et colé­rique, sen­sible et dur. On conseillera donc vive­ment la lec­ture de cette étude car elle rap­pelle sur­tout que régner reste un métier que le prince doit apprendre, depuis la repré­sen­ta­tion théâ­trale cen­trée sur son corps jusqu’à la maî­trise des affaires poli­tiques, en pas­sant par le jeu des intrigues.

On ne naît pas roi. On le devient.

fre­de­ric le moal

Pas­cale Mor­miche, Le petit Louis XV. Enfance d’un prince, genèse d’un roi (1704–1725), Champ Val­lon, octobre 2018, 422 p., 28 €