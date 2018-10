La guerre et après — Otto Dix et ses contemporains (exposition)

Ce qui fut

Otto Dix reste celui qui a “tout” mon­tré de la guerre : à savoir ses hor­reurs. Au-delà des posi­tions par­ti­sanes, il ouvrit le char­nier des tran­chées. Ce ne fut peut être que la fin du monde en avan­çant ou recu­lant mètre par mètre Dans cette expo­si­tion, il est accom­pa­gné de créa­teurs qui signèrent une suc­ces­sion de chutes où seul l’insaisissable est retenu par une sélec­tion excep­tion­nelle de gra­vures, des­sins, livres illus­trés d’artistes sol­dats, repor­ters, témoins civils, intel­lec­tuels et résis­tants paci­fistes.

A côté d’Otto Dix, il y a là et entre autres Jean-Emile Labou­reur, Frans Mase­reel, Romain Rolland.

Car si la Pre­mière Guerre mon­diale sème la mort et freine un temps l’élan avant-gardiste, l’expérience du front et ses trau­ma­tismes phy­siques et psy­cho­lo­giques ne fait pas taire artistes et intel­lec­tuels. Ils livrent des rémi­nis­cences trau­ma­tiques et des ana­lyses vision­naires. Leurs oeuvres rap­pellent que la vie tue. Le corps sans corps retrouve une forme, un habit de serge bleu hori­zon ou une vareuse de cou­leurs moins visibles. Les deux furent un lin­ceul. Le tout créa non un début de jour mais le début de la nuit.

Resta l’extase pour­ris­sante de la chair sou­mise à la jubi­la­tion de la ver­mine. Il n’y a pas d’autre jour que celui où le sin­gu­lier — pas si sin­gu­lier que ça d’ailleurs — se dilue dans le tout. Voilà l’issue avant que le gris-noir ne s’étende, avant la nuit totale et le bruit sourd du fleuve des morts.

Chez Dix et les autres, il y a toute la bru­ta­lité du mar­quage qui écrase ou sou­lève. L’existence bat encore dans des couches denses où la cou­leur est presque absente.

jean-paul gavard-perret

La guerre et après — Otto Dix et ses contem­po­rains, Musée des Beaux-Arts de Cham­béry, 3 novembre 2018 — 24 février 2019.