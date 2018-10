José Luis Munuera, Zorglub — t.2 : “L’apprenti méchant”

Une comé­die décalée

Zorglub, dans le désert, abrité sous un para­pluie attend les émis­saires d’une peu­plade en guerre. Ceux-ci affrontent les Aka­dites à l’est et repoussent les Tiriens au sud. Mais les Utsites du nord s’invitent dans le conflit. Il leur faut des armes dis­sua­sives, le temps de ter­mi­ner les autres guerres. Zor­glub pro­pose sa nou­velle inven­tion, les œufs Zorg­prises, des œufs, à l’image l’airbag, pou­vant se trans­for­mer en chars d’assaut, avions de com­bat…

Sur­git de l’horizon un véhi­cule aérien, piloté par un gosse qui met une pagaille monstre dans les affaires du génie du mal. Il s’appelle Zédrik, a dix ans et veut être le maître du monde. Il est fan de Zor­glub et exige, pour pro­gres­ser, de deve­nir son sta­giaire. Or, celui-ci a déjà si fort à faire avec Zen­dra, sa fille, qu’il ne veut pas gérer un gamin sur­doué mais si prompt à mettre en œuvre ses idées dévastatrices.

Dans le pre­mier tome, José Luis Munuera avait mis Zor­glub aux prises avec sa fille-droïde en pleine crise d’adolescence. Dans ce second tome, il ajoute un niveau sup­plé­men­taire avec un gamin dif­fi­cile à cana­li­ser. Si Zor­glub est un génie du mal — enfin, c’est lui qui le dit ! – il n’est en rien un bon père de famille. José Luis Munuera excelle dans le des­sin tonique, dyna­mique, ce des­sin digne du meilleur Tex Avery avec toutes les dis­pro­por­tions qu’il fait prendre à ses per­son­nages, les situa­tions les plus abra­ca­da­bran­tesques où il les place. Avec cette comé­die, il se sur­passe. Il mul­ti­plie, pour le plus grand plai­sir des lec­teurs, des scènes d’action, ô com­bien toniques !, avec un sens du rythme, des dia­logues et des situa­tions humo­ris­tiques en diable et… de l’émotion.

La cui­rasse du Méchant laisse pas­ser des sen­ti­ments inat­ten­dus et atten­dris­sants. Scé­na­riste et des­si­na­teur, José Luis Munuera offre une belle his­toire, une comé­die, certes, mais empreinte de nombre de réflexions acides sur les tra­vers de notre société, sur la nature humaine.

Ce tome 2 conforte une belle série et fait attendre Lady Z, une suite que l’imagination du créa­teur va rendre, à n’en pas dou­ter, addictive.

serge per­raud

José Luis Munuera (scé­na­rio et des­sin) & Sedyas (cou­leurs), Zor­glub — t.2 : L’apprenti méchant, Dupuis, sep­tembre 2018, 64 p. – 10,95 €.