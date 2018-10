Dante Alighieri, La Divine Comédie, Le Purgatoire

Dans le tri­vial, les miasmes s’allègent

Danièle Robert pro­pose la seconde par­tie de sa tra­duc­tion de la Divine Comé­die. La mon­tée vers le “Para­dis” (qui sera la troi­sième étape) passe donc par l’épreuve du ” Pur­ga­toire” : “c’est le Te deum qu’il me sem­blait entendre, dans la voix mêlée aux doux sons” (Chant IX) dit un accé­dant vers le divin. Néan­moins, celui-ci n’est pas encore donné. Le che­min est long. Le lieu espéré est à devi­ner comme l’est cette langue nou­velle (l’Italien) que Dante est en train d’inventer à tra­vers le pro­ven­çal, le tos­can et le bas latin.

Repre­nant la suite de Jac­que­line Riss­set, la nou­velle tra­duc­trice pousse plus loin ce que la pre­mière avait induit. Danièle Robert fait preuve à la fois de science, d’intelligence et d’intuition pour por­ter à l’état d’incandescence le rythme et la langue de ce texte majeur. Il n’est pas donné tel quel même si la tra­duc­trice per­met au lec­teur fran­co­phone une inter­pré­ta­tion plus aisée de l’inventivité lin­guis­tique du poète, de sa puis­sance de fran­chis­se­ment et d’appel qu’induit le lieu même de la “purgatio”.

La tra­duc­trice prouve ainsi qu’il s’agit là d’une ère de tran­si­tion et de trans­for­ma­tion. Le ton­nerre et les éclairs se mêlent encore au moment où les nuages s’ouvrent vers un bleu du ciel. Peu à peu, dans le tri­vial, les miasmes s’allègent. Une éner­gie s’empare des étapes : à l’enfermement de l’Enfer fait place une ouver­ture des espaces que le souffle du poète dilate.

jean-paul gavard-perret

Dante Ali­ghieri, La Divine Comé­die, Le Pur­ga­toire, tra­duc­tion, pré­sen­ta­tion et notes de Danièle Robert, édi­tion bilingue, Actes Sud, 2018, 536 p. — 26,00 €.