Claude Minière, Encore cent ans pour Melville

Le navire amiral

Claude Minière par frag­ments crée une ode en prose pour l’oeuvre mécon­nue de Mel­ville : “On découvre les choses une à une, jour après jour, par beau temps calme ou dans les tem­pêtes, tra­çant une ligne sur une éter­nité plis­sée”. L’auteur rap­pelle com­bien le dis­cret maître vieux de deux siècles est celui qui nous parle autant par son côté sombre que lumi­neux et tou­jours poé­tique.

Marin écri­vant, auteur secret il reste si sin­gu­lier que — et sans l’occulter vrai­ment — la cri­tique le rate, ne rete­nant de lui qu’un texte majeur. Certes, il y eut Moby Dick. Mais il y a aussi Billy Budd, Pierre ou les ambigüi­tés, Les Contes de la Véranda, Mardi. Chaque texte de l’auteur pos­sède son mys­tère, ses propres vibra­tions et son ampleur.

Ses “diver­tis­se­ments” sont de fait réso­lu­ment pas­ca­liens et Minière en sou­ligne, comme sans y tou­cher, l’importance. De telles textes pétrissent la vie plus que ne le font la rai­son et la connais­sance intel­lec­tuelle. Le déclen­cheur de chaque texte peut par­tir d’une simple anec­dote mais Mel­ville en fit des fables qui ne peuvent qu’interroger ceux que nous sommes et qui chaque jour com­prennent que le monde va droit dans le mur.

Minière qui se reven­dique comme anti-moderne reste néan­moins — et son livre le prouve — un “cher­cheur” mora­liste. Mais non dans la lignée « offi­cielle » des auteurs du genre. Il veut nous rap­pe­ler que Mel­ville semble pas­ser trop loin de nous mais qu’il reste à notre por­tée et que nous sommes embar­qués dans sa “brouette” même si, entre Mel­ville et lui, comme nous, les che­mins de vie sont divers, les temps sont différents.

jean-paul gavard-perret

Claude Minière, Encore cent ans pour Mel­ville, Gal­li­mard, coll. L’Infini, Paris, 2018, 112 p. — 11, 50 €.