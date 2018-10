Sarah Grilo, Signos (exposition)

Signes urbains

Les oeuvres sur papier pré­sen­tées dans cet expo­si­tion ont été réa­li­sées par Sarah Grilo dans les années 70–90 à Madrid. Elles repré­sentent un exemple par­fait d’une des figures majeures de l’art latino-américain de la seconde moi­tié du XXe siècle. Sarah Grilo a tra­vaillé à Bue­nos Aires, Paris, New York et Madrid. Son œuvre a fait l’objet de nom­breuses expo­si­tions aux Amé­riques comme en Europe.

Se déga­geant de son “clan” pre­mier — à savoir les peintres abs­traits « Artis­tas Moder­nos de la Argen­tina » avec lequel elle débuta -, elle aban­donne l’abstraction géo­mé­trique pour don­ner exis­tence à des com­po­si­tions sen­sibles, enjouées qui témoignent de la vie urbaine moderne. A la pein­ture et ses formes se mêlent mots, lettres, chiffres dans un car­na­val formel.

Cette esthé­tique offre une “cor­res­pon­dance” bau­de­lai­rienne et visuelle aux bruits et brou­ha­has de la ville, en par­ti­cu­lier de New-York qui sub­ju­gua l’artiste dis­crète et inti­mi­dée lorsqu’elle arriva à Man­hat­tan à la fin des années 50 qui n’avait pas encore son aspect asep­tisé d’aujourd’hui. Si bien que, sur un plan pic­tu­ral, l’artiste donne vie aux méga­lo­poles comme son com­pa­triote Robero Arlt le fit dans le roman. Existe chez Grilo un art hybride au pari ambi­tieux en un mixage d’éléments hété­ro­clites, nobles et tri­viaux, gros­siers et déli­cats, com­plexes et “ailés”.

La poly­mor­phie et l’hybridation — qui ne résolvent en rien la ques­tion du motif — trans­forment la pein­ture tou­jours sau­vage et en mou­ve­ment. L’art repré­sente moins une ligne de démar­ca­tion qu’une bor­dure inter­lope où s’agglutinent toutes sortes d’existences et de pré­sences. L’artiste explore cette zone inter­sti­tielle de manière lumi­neuse pour ajou­ter un mys­tère au mys­tère par des lumières où se dis­tingue un monde hirsute.

jean-paul gavard-perret

Sarah Grilo, Signos, Gale­rie Lelong & Co, Paris, du 13 octobre au 17 novembre 2018.