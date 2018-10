Jean-Christophe Buisson & Emmanuel Hecht, Les grands vaincus de l’histoire

Le vaincu face à l’histoire

C’est un livre vrai­ment ori­gi­nal que publient Jean-Christophe Buis­son et Emma­nuel Hecht puisqu’il est consa­cré aux vain­cus de l’histoire, ceux dont on parle mais à tra­vers le prisme de leur défaite, de leur légende noire, de leur his­toire écrite par leurs vain­queurs. A tra­vers treize por­traits, les deux auteurs tracent les contours de ce qu’est un vaincu.

Certes, chaque défaite est ori­gi­nale mais tous ont vu la vic­toire pas­ser près d’eux, les frô­ler avant de s’évanouir, quand la méca­nique des évé­ne­ments se dérègle, ou plu­tôt s’ajuste en faveur de leur vainqueur.

Certains ont été vic­times des cir­cons­tances, du retour­ne­ment de la situa­tion poli­tique ou mili­taire. Mais beau­coup sont tom­bés sous les coups de leurs propres limites, de leurs erreurs poli­tiques fra­gi­li­sant les acquis rem­por­tés sur le champ de bataille, de leurs défauts pour ne pas par­ler de leurs tra­vers que sut exploi­ter leur ennemi.

Il faut savoir perdre, rendre les armes, se reti­rer dans l’honneur, mou­rir avec dignité. Tous n’y sont pas par­ve­nus. Mais le propre d’un vaincu, c’est d’être à jamais lié à son vain­queur. Il est son double obs­cur, son ombre, par­fois une tâche dont en réa­lité il ne pourra jamais se laver.

En somme, ce livre bien écrit sus­cite chez le lec­teur une grande et pro­fonde réflexion sur l’ironie de l’histoire qui pose une cou­ronne de lau­riers sur le vain­queur mais garde près d’elle le vaincu.

fre­de­ric le moal

Jean-Christophe Buis­son & Emma­nuel Hecht, Les grands vain­cus de l’histoire, Per­rin, août 2018, 408 p. — 21,00 €.