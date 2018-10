Nelli Palomäki, Exposition

Nelly Palomäki : sombre éclat du vivant

Au sein d’un éro­tisme larvé, Nelly Palomäki fait vaquer ses per­son­nages entre la rési­gna­tion et l’attente. Les mou­ve­ments s’embrassent et se repoussent, les déter­mi­na­tions s’aliènent et s’opposent en un chaos étran­ge­ment har­mo­nieux. Une néces­sité supé­rieure pour­suit sa lutte per­pé­tuelle sans que nous connais­sions son “ordre”.

L’œuvre n’appartient ni au jour ni à la nuit mais à un entre-deux mondes. Le corps se tend, s’arque mu par des forces invi­sibles, irré­sis­tibles, qui l’habitent. Elles l’exhortent moins à la vio­lente jouis­sance qu’au déci­sif com­bat pour la vie sous emprise d’une aiman­ta­tion énigmatique.

Existent des jeux de fixa­tion ou de dérives. La pho­to­graphe sait que le corps n’est jamais débar­rassé de ses ombres et qu’une artiste doit les fré­quen­ter pour ten­ter de les expul­ser par la force de sa vision.. La pho­to­graphe cherche autant une ouver­ture à l’autre qu’une idée forte et brû­lante de la liberté. Elle creuse sans cesse l’espace qui pro­jette dans diverses tona­li­tés la grêle et le feu. L’ensemble change le fleuve du quo­ti­dien en absinthe.

L’artiste rap­pelle quelque chose d’important, d’essentiel : ce n’est pas der­rière nous qu’il convient de regar­der. Il nous faut, tou­jours, défon­cer les van­taux mys­té­rieux de l’Impossible.

Se touche à l’essence de la vie dont la créa­trice tra­vaille les traces cor­po­relles comme points de vie, empreints de ce qui ne se fait pas, mais qui per­met une connaissance.

jean-paul gavard-perret

Nelli Palomäki, Expo­si­tion, Gale­rie les Filles du Calo­vaire, Paris, du 30 novembre 2018 au 12 jan­vier 2019.