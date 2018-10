Bruno Brel, Stéphane Loisy & Baptiste Vignol, Jacques Brel en 40 chansons

De Grand Jacques aux Mar­quises…

Jacques Brel disait qu’il racon­tait sa vie dans ses chan­sons, qu’elles étaient son jour­nal de bord. Il y a qua­rante ans, le 9 octobre 1978, dis­pa­rais­sait ce géant de la chan­son. Pour mar­quer cette date, les Édi­tions Hugo publient une superbe pla­quette pré­sen­tant les grands moments de la vie du poète à par­tir de 40 chan­sons, sur les 169 écrites, rete­nues parmi les plus emblé­ma­tiques. Elles sont resi­tuées dans leur contexte his­to­rique, bio­gra­phique et musi­cal, éclai­rant l’existence de de l’auteur par nombre d’anecdotes rela­tives tant à leur concep­tion, leur mise en œuvre et leur contenu.

Le choix, s’il a été dif­fi­cile, s’avère judi­cieux car on retrouve les textes qui ont mar­qué des étapes de la vie du chan­teur. De Grand Jacques en 1954 aux Mar­quises en 1977, on passe d’années en années avec Le der­nier repas, La valse à mille temps, Ces gens-là, Jacky… Pour cha­cune, les bio­graphes reviennent sur les rai­sons de leur écri­ture, les illus­trent avec des extraits d’interview de l’auteur, quelques vers et confi­dences, des réflexions de proches ou de vedettes de la chanson.

On apprend, par exemple, qu’il n’appréciait pas Amster­dam dont il jugeait la forme trop pri­maire. Il la dévoile le 15 octobre 1964 à Ver­sailles en troi­sième place de son tour de chant. Et le public s’enthousiasme. Jacques Brel ne com­prend pas l’engouement de la salle. Le len­de­main à l’Olympia où il passe pour cinq semaines, il la met en ouver­ture, la place de la chan­son sacri­fiée. Mais c’est une nou­velle ova­tion. Cepen­dant, il n’aimera jamais son texte. Elle ne sera d’ailleurs jamais enre­gis­trée en stu­dio. La seule ver­sion est celle qui fut cap­tée sur scène. Une autre, Mathilde, lui demanda trois ans d’écriture.

La célèbre grosse Adrienne de Mon­ta­lant, des Bour­geois, a bien existé. Cette dame tenait un café popu­laire et avait pour véri­table patro­nyme Adrienne de Mont-à-Leux. Pour la concor­dance des rimes il modifia.

L’ami­tié par­ti­cu­lière, un rien ambi­guë, sans doute tein­tée de sen­ti­ments amou­reux, a tou­jours été forte avec Monique Serf, connue sous le nom de Bar­bara. Elle lui ren­dra visite à l’hôpital trois jours avant son décès. Ses débuts furent dif­fi­ciles. Il se pro­dui­sait, pour des cachets minables, dans des caba­rets de la Rive Gauche. Un cri­tique de France-Soir avait écrit : “Jacques Brel, il existe de bons trains pour retour­ner à Bruxelles.” Ce qui lui a fait dire, d’un air désa­busé, face au tsu­nami de pro­tes­ta­tions lorsqu’il a annoncé sa volonté de stop­per le tour de chant : “On ne vou­lait pas que je com­mence. Main­te­nait on ne veut pas que j’arrête.“

Fran­çois Mit­ter­rand, alors secré­taire géné­ral du Parti socia­liste a écrit : “Brel est un écri­vain. Brel est un poète. On peut publier ce qu’il a écrit et cela figu­rera dans les antho­lo­gies de poé­sie moderne.” Preuve de sa géné­ro­sité : il donne tous les droits sur La Fanette à Isa­belle Aubret qui avait enre­gis­tré la chan­son peu de temps avant son ter­rible acci­dent automobile.

Ces 40 textes rap­pellent les thèmes les plus récur­rents chez Brel et per­mettent de redé­cou­vrir ce qu’était cet homme mort à 49 ans, qui n’a eu d’autre quête que la recherche d’une per­ma­nente inten­sité et de vivre ses pas­sions. Mais Brel n’était pas qu’un auteur et un com­po­si­teur majeur. Il fut, sans aucune excep­tion, le plus grand inter­prète de ses chan­sons.

Une ico­no­gra­phie remar­quable com­plète ces textes concoc­tés par Bruno Brel, son neveu, par Sté­phane Loisy, direc­teur de col­lec­tion et par Bap­tiste Vignol, auteur d’ouvrages sur la musique.

Jacques Brel en 40 chan­sons est une superbe com­pi­la­tion qui éclaire davan­tage ce Géant irremplaçable.

serge per­raud

Jacques Brel en 40 chan­sons, Bruno Brel, Sté­phane Loisy & Bap­tiste Vignol, Édi­tions Hugo, coll. Image, sep­tembre 2018,1 for­mat 23 x 29, 60 p. – 19,95 €.