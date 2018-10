Les Démons (Fédor Dostoïevski / Sylvain Creuzevault)

Un bal­let à la fois cocasse et gran­di­lo­quent

Pendant que le public prend place, il est inter­pellé par les comé­diens, qui offrent du cham­pagne à quelques spec­ta­teurs. C’est une espèce d’efflorescence ver­bale : cha­cun parle en même temps que les autres, insen­si­ble­ment on passe d’une réunion fes­tive à une assem­blée poli­tique au cours de laquelle les dif­fé­rents carac­tères sont pré­sen­tés. Le décor est fait de grands pan­neaux ver­ti­caux mobiles. Même les poteaux en fer qui sem­blaient sou­te­nir la struc­ture se révèlent dépla­çables.

Les répliques sont vives, empreintes d’intensité dra­ma­tique : les dia­logues qu’écrit Dos­toïevski sont faits d’invectives inces­santes et lan­ci­nantes. On a affaire à des per­son­nages hauts en cou­leur, sou­mis à des inter­ro­ga­tions exis­ten­tielles et prompts à des impré­ca­tions méta­phy­siques. On assiste à des drames per­son­nels, à des mariages impro­bables : les situa­tions vau­de­vil­lesques sont conjointes à des cris­pa­tions morales, voire ontologiques.

Le spec­tacle est baroque et reven­dique quelques aspects éche­ve­lés. Un duel para­doxal donne lieu à des répliques incon­grues. Une confes­sion san­glante qui per­met d’investir les méandres de la conscience de Sta­vro­guine. Une détresse qui se décline en confron­ta­tion de juge­ments. Cha­cun des per­son­nages finit par être exposé à ses fai­blesses intimes, sou­mis par des situa­tions impro­bables à l’expression de ses propres failles.

Ce bal­let à la fois cocasse et gran­di­lo­quent est conduit par le per­son­nage habité, hanté et mau­dit de Sta­vro­guine. Les ambiances hété­ro­clites sont déli­bé­ré­ment conjointes : on passe d’une atmo­sphère reli­gieuse à un cli­mat d’émeutes, de dis­cus­sions poli­tiques à des expres­sions de l’intériorité.

Le spec­tacle est construit, pensé ; il pré­sente des aspects sur­dé­ter­mi­nés. Syl­vain Creu­ze­vault fait le pari de lais­ser se téles­co­per des dimen­sions hété­ro­gènes ; il construit une pièce dont le sens semble consis­ter dans l’acte de dénier le sens. Les acteurs sont inves­tis, ils habitent par­fai­te­ment leur per­son­nage.

Un exer­cice de style bien mené, conduit avec brio, mais qui risque de finir par appa­raître vain, tant il déploie des thé­ma­tiques redondantes.

chris­tophe giolito



Les Démons de Fédor Dos­toïevski

tra­duc­tion fran­çaise André Mar­ko­wicz

adap­ta­tion Syl­vain Creuzevault

Avec Nico­las Bou­chaud, Valé­rie Dré­ville, Vla­di­slav Galard, Michèle God­det, Arthur Igual, Sava Lolov, Léo-Antonin Luti­nier, Fré­dé­ric Noaille, Aman­dine Pudlo, Blanche Ripoche, Anne-Laure Tondu.

Scé­no­gra­phie Jean-Baptiste Bel­lon ; cos­tumes Gwen­do­line Bou­get ; créa­tion musi­cale Nico­las Jac­quot ; masques Loïc Nébréda ; lumière Natha­lie Per­rier ; son Michaël Schal­ler ; film Syl­vain Creu­ze­vault, Adrien Lamande.

Pro­duc­tion Le Singe, copro­duc­tion Odéon-Théâtre de l’Europe, Fes­ti­val d’Automne à Paris, Scène natio­nale Brive Tulle, TAP – Scène natio­nale de Poi­tiers, TnBA Théâtre natio­nal Bor­deaux en Aqui­taine, Théâtre de Lorient Centre dra­ma­tique natio­nal, Le Par­vis scène natio­nale Tarbes Pyré­nées, La Criée – Théâtre Natio­nal de Marseille.

avec la par­ti­ci­pa­tion artis­tique du Jeune théâtre natio­nal

avec le sou­tien de l’Adami

avec le Fes­ti­val d’Automne à Paris.