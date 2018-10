Bruno Normand, Les Extrémités

Coups de bélier dans le rien ou la croi­sière s’amuse

Les extré­mi­tés ne sont pas pour autant des ter­mi­naux. Ce sont autant de points de sus­pen­sion qui per­mettent – du moins chez Bruno Nor­mand – au dis­cours de se pour­suivre « soli­daire de ce qui (m’)apparaît […] avec Vous, sans Vous / avec toi, sans toi » - et tous les signes de la cita­tion sont de l’auteur him­self).

Il y a là une his­toire d’amour et de tra­vail. Sous force quatre et le ciel enceint de pins où d’autres essences, Nor­mand n’a pas le vague à l’âme. Il a le goût musi­cal bon (Archive, Keren Ann, Marianne Fai­th­full – preuve qu’il n’a pas vu la der­nière en ses concerts 2017. Son goût lit­té­raire est du même tabac : on y croise Pas­cal Qui­gnard et sa « mas­tur­ba­tion racon­tée comme une pêche à la ligne». Et l’élève a eu vite fait de dépas­ser le maître.

Mais le poreux amant ne perd pas une miette de ses jours et de ses nuits. Il semble regret­ter le som­meil sauf lorsqu’il enri­chit ses gale­ries de por­traits qu’il vou­drait aussi obses­sion­nels que du Kurt Veil ou que « la mer » de Debussy qui igno­rait les golfes clairs. L’auteur pos­sède aussi un côté maniaque. Ce qui n’en dou­tons pas le fera vite pas­ser en nos temps de troubles séman­tiques (selon les­quels un roman­tique devient un Rom antique) pour un maniaco-dépressif voire un bipo­laire gars de la sar­dine.

Pour­quoi ne pas plu­tôt le prendre pour un fan­tai­siste mais dans le genre sérieux et non Michel Leeb ou ceux qu’il écoute la nuit sur « Cam­pus » : J-K Kahn, Cohn-Bendit ?.A chaque cita­tion ou presque, l’auteur prend soin de pré­ci­ser non seule­ment le titre et l’auteur mais l’éditeur et l’année de publi­ca­tion. Sauf bien sûr lorsqu’il s’agit de la Bible — mais elle n’est pas citée : ce qui ras­sure chez celui dont le seul péché est de deman­der par­don en acte de contri­tion et de constric­tion selon une triple réité­ra­tion (ce qui revient à s’adresser non seule­ment à l’aimée mais au Père, au Fils et à son Esprit Saint).

Il faut tou­te­fois se méfier des notes et des méandres de l’auteur. Il s’adresse à une amou­reuse pour mieux flé­cher le lec­teur. C’est aussi le moyen de noyer le pois­son de l’émotion sauf lorsqu’il s’agit de la truite de Qui­gnard – elle trouve une uti­lité plus futile (quoique…) et fort agréable. Tou­te­fois, moins qu’Anglo, Nor­mand se veut véni­tien. Certes, il ne s’y est pas encore gon­dolé. Et pour son aimée une telle des­ti­na­tion serait un must.

De Saint-Nazaire (sorte d’extrémité de l’Ouest) à l’extrémité de la lagune, cela fait une traite. Et ce, qu’on aime les blanches ou les noires. Mais le pauvre dia­riste n’en a jamais fini avec son tra­vail de savant (non de Mar­seille mais de la Manche) mari­time propre à com­prendre ce qu’il évoque avec la for­mule « REP Bd X Td / pan­neau 5210 du N 32 ». Mais comme à l’impossible nul n’est tenu, le lec­teur peut se prendre pour un spé­cia­liste, soit pour plus intel­li­gent qu’il n’est devant ce Ney des coques et des hélices.

C’est pour­quoi tel le Petit Capo­ral de la grande his­toire, et bien plus qu’un Der­rida (même en fai­sant le Jacques il ne dérida per­sonne), l’auteur main­tien son exhi­bi­tion dans une dis­cré­tion délic­tueuse et déli­cieuse d’un livre appa­rem­ment « infor­mel » mais qui reste d’un bout du quai de Saint-Nazaire à la jetée de la Giu­decca un pur régal.

Il y a là du Godard, du Sam She­pard, des bouts du bout à la Debout, de l’intelligence et du sou­rire à tous les étages. Pour s’envoyer en l’air pas besoin d’ascenseur, et pour atteindre le ciel nul néces­sité du Mes­sie de Haen­del ou celui du FC Barcelone.

jean-paul gavard-perret

Bruno Nor­mand, Les Extré­mi­tés, Edi­tions Lasn­kine, Paris, 2018, 88 p. — 14,00 €.