Anna Bambou, Journal d’Anna Bambou

Seuils énig­ma­tiques de l’amour

Faites appa­rem­ment d’images sur­an­nées, les oeuvres des Anna Bam­bou (elles sont deux) ne racor­nissent en rien le pré­sent. Mais elles créent une emprise par effet de dia­pha­néité et d’éloignement. Les corps rejoignent par­fois la mer et son écume : leur mou­ve­ment devient celui d’un temps remisé.

Le tout dans un tra­vail de réflexion et de créa­tion rem­pli d’attention, d’émotion, de dis­cré­tion, d’amour pour ten­ter de mettre un ordre au chaos. La poé­sie règne dans cette vision si par­ti­cu­lière du monde. Il existe là sim­pli­cité de l’émotion par sub­ti­lité des moyens et des cou­leurs pro­fondes et sombres.

La dis­pa­ri­tion se méta­mor­phose par le miracle de telles « re-présentations » : contre l’oubli existent une sourde illu­mi­na­tion et une conti­nuelle muta­tion. La langue plas­tique est sobre, sen­suelle, dépouillée, ellip­tique.

Mais la sobriété n’empêche pas un cer­tain roman­tisme. Tout reste fur­tif et latent là où se pose la ques­tion de l’amour, de ses seuils qui demeurent énigmatiques.

jean-paul gavard-perret

Anna Bam­bou, Jour­nal d’Anna Bam­bou, expo­si­tion per­ma­nente, gale­rie Hegoa, Paris, 2018.