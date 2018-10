Magie des ten­sions sexuelles

Moso devient sous le regard de Kazuma Ogaeri ce qu’il nomme le “japa­nese next door ero­tism”. Se retrouvent des rap­pels de l’esthétique raf­fi­née des films japo­nais tels que “Sho­ku­zai” de Kuro­sawa ou le “Laby­rinthe des rêves” de Sgo Isghii. Tout un monde éthéré quoique char­nel crée aussi des paral­lèles avec la lit­té­ra­ture de Mura­kami et évoque une nos­tal­gie des rêve­ries enfan­tines à l’éveil du corps comme elle appa­raît dans cer­tains man­gas — par exemple “Mirages d’été” de Kazu Yuzuki.

Les ten­sions sexuelles de monde sont trans­for­mées dans une magie. Au corps sou­mis et violé font place une féti­chisme et une vision plus relaxante et douce. L’artiste y décline toutes les visions de l’érotisme nip­pon à tra­vers divers stan­dards thé­ma­tiques de cette ico­no­gra­phie (la jeune fille, la femme, la nature, le train). Mais plus que simple archive, Ogaeri s’approprie de tels hori­zons dont il pos­sède plus qu’un autre les cartes.

Dans la per­fec­tion des prises et de leurs mises en scène, il fait sau­ter les ver­rous du regard en offrant sur un pla­teau un monde en ges­ta­tion. Les roton­di­tés du monde y tiennent en équi­libre sub­til. L’occlusion tient lieu d’allusion pour annon­cer une his­to­ri­cité de l’art puisque l’éros est sug­géré comme un état nais­sant en ce qui tient — pour une part — de « cou­veuse ».

Le créa­teur pro­pose grâce à ses formes impec­cables, blanches, fer­mées ou entrou­vertes, une cir­cu­la­tion sta­tique par ce que le tex­tile ne recouvre pas for­cé­ment (bien au contraire). Et le créa­teur illustre com­ment il dia­logue avec les images éro­tiques qui l’entourent et qui ouvrent dans une poé­tique construite et maî­tri­sée. L’imaginaire se balade en des inva­riants aux­quels il accorde une dia­pha­néité et un “jeu” en pas­sant par­fois vers des épreuves en néga­tifs pour brouiller l’attente escomptée.

jean-paul gavard-perret

Kazuma Ogaeri, Moso, Lieu­te­nant Wills­dorf Edi­tions, Paris, 2018, 144 p.