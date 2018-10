Christian Bobin, La nuit du cœur

Creux-ation

C’est à Conques dans un hôtel don­nant sur l’abbatiale du onzième siècle où l’auteur passe une nuit que celui-ci voit et sur­tout éprouve ce qui demeure de l’ineffable autant au niveau du sacré (vitraux) que du tri­vial (le vin) ou de la nature. Le lieu de pas­sage devient un point de rayon­ne­ment que l’écrivain appro­fon­dit lors de son retour dans « sa » forêt près du Creu­sot où la soli­tude fait creux voire creux-ation. Son texte devient une sorte de lettre d’amour, frag­ment après frag­ment, pour signi­fier la beauté du monde.

L’auteur redis­tri­bue une parole enfouie que beau­coup d’écrivains ont tenté de faire saillir en vain. Bobin à l’inverse devient l’enchanteur du lieu et du moment pas seule­ment au nom d’une beauté orphique mais parce qu’ils disent ce qui en nous, et au sein du désir, erre et ne peut se diriger.

Pour l’auteur, le désir est char­nière, c’est une porte qui s’ouvre ou plu­tôt que nous ouvrons de gré ou de force. Tous les cas sont pos­sibles. Tou­te­fois, l’auteur ne fait pas la part trop belle aux errances du corps et de l’inconscient. En eux et pour lui, on se dirige pas au hasard. Et il n’est pas jusqu’à la force de l’amour auquel sou­vent l’être entend échap­per qui fait obli­ga­tion mais selon par­fois de belles tor­sions dont le monde est plein.

Il y a là une pro­messe d’un autre hori­zon, d’une aven­ture à la fois usuelle mais aussi exis­ten­tielle. Et le texte crée un mou­ve­ment qui retient son souffle, engendre des silences afin que soit laissé vacant un temps pour la contem­pla­tion. C’est pour­quoi ici la parole ne se vide jamais de sa sub­stance. Elle per­met de conju­rer le silence du doute, de rani­mer une pré­sence. C’est une parole qui oblige à écou­ter et à voir. Il y a là non un faire-part mais un faire-corps là où le lan­gage n’est pas employé pour lui-même, mais en tant que mode de trans­mis­sion du ressenti.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Bobin, La nuit du cœur, poé­sie, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2018.