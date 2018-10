Revue Aventures Magazine

L’envers et l’endroit

C’est fin 2017 qu’est apparu Aven­tures Maga­zine avec comme thème du pre­mier numéro « Sans des­sus des­sous » à la cou­ver­ture inver­sée. Indé­pen­dants, libres, drôles voire far­ceurs, les res­pon­sables (lyon­nais) créent un rap­pel humo­ris­tique des revues “pulp” amé­ri­caines de la pre­mière moi­tié du XXème siècle ou encore “Free Fraks” qui étaient les seuls à par­ler de science-fiction, de polars et de sexe. Les res­pon­sables reprennent ce type de cou­ver­tures satu­rées et aux gra­phisme vin­tage.

Ils font donc clai­re­ment appel à un éro­tisme rétro à tra­vers des col­lages, des BD, des romans pho­tos qui traitent tous de l’érotisme décalé. Vendu en librai­rie (350 points de vente) et pour 10 euros, cette revue (exempte de publi­ci­tés) prouve la sur­vi­vance de pho­tos « Olé Olé » : aux superbes images aux strip-teases iro­niques s’ajoutent des textes et des chro­niques où se retrouve Chris­tophe Bier, spé­cia­liste s’il en est du “mau­vais genre”.

La revue dif­fuse aussi une pléiade de jeunes créa­teurs. Se decouvrent Bill Noir et ses col­lages, les hal­lu­ci­na­tions des des­sins de Nico­las Pégon, des pho­to­gra­phies de Fré­dé­ric Fon­te­noy et Yulia Spi­ri­do­nova ou encore les effeuillages roses d’Alan Jones et bien d’autres leçons sur la “chose”. Une telle publi­ca­tion tra­vaille le désir de manière enjouée à tra­vers des Vénus de la val­lée du grand cirque obsé­quieux.

Tout joue d’un trans­fert entre sur­faces et pro­fon­deurs au sein d’hymens plus ou moins consen­tis mais tou­jours onc­tueux. La revue s’amuse à faire bou­ger les lignes avec un sens cer­tain de la déri­sion ludique.

jean-paul gavard-perret