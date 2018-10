Yasumasa Morimura, Ego Obscura (exposition)

Yasu­masa Mori­mura : transferts

Yasu­masa Mori­mura est sur­tout reconnu pour ses mises en scène pho­to­gra­phiques. Il en soigne le décor et les maquillages de ses modèles afin d’ inter­ro­ger les concepts de genre, d’histoire, de culture, d’identité et de ses “plis”. Avec Ego Obs­cura, Mori­mura se grime en per­son­nages de chefs-d’œuvre de la pein­ture euro­péenne, d’icônes de la culture pop ou de l’histoire du XXe siècle : Olym­pia de Manet, Mari­lyn Mon­roe, Mishima, Dou­glas MacAr­thur, etc.

L’artiste expose ainsi des décons­truc­tions à tra­vers ses auto­por­traits recon­ver­tis en icônes internationales.

Le plas­ti­cien déplace et iro­nise le par­tage entre culture orien­tale et occi­den­tale tant au niveau de la dis­tri­bu­tion des rôles “gen­rés” que de l’histoire de l’art. L’identité japo­naise glisse dans le modèle occi­den­tal pour un dia­logue imper­ti­nent des cultures. Ses trans­for­ma­tions en van Gogh, Frida Kahlo Andy Warhol, Leo­nard de Vinci, Rem­brandt, Charles Le Brun deviennent à la fois un hom­mage à et une cri­tique de l’histoire de l’art et une réflexion sur la rela­tion des artistes japo­nais en leur rap­port avec un uni­vers exo­gène de plus en plus mondialiste.

jean-paul gavard-perret

Yasu­masa Mori­mura, Ego Obs­cura, Japan Society, New York, du 12 octobre 2018 au 13 jan­vier 2019,