Eric Zemmour, Destin français

Débats ou injures ?

Est-il pos­sible de par­ler du livre d’Eric Zem­mour serei­ne­ment ? Au-delà des polé­miques, des hys­té­ries, des rac­cour­cis, des cen­sures ? Des­tin fran­çais est avant tout une très belle réflexion, à tra­vers des por­traits de per­son­nages mar­quants, sur l’histoire de notre pays, à rebours de l’entreprise de décons­truc­tion à l’œuvre depuis des décen­nies. Une œuvre qui a détruit le récit natio­nal. Zem­mour le recon­naît avec une triste luci­dité.

Eric Zem­mour n’est pas his­to­rien. Mais sa culture, sa maî­trise des grands cou­rants his­to­rio­gra­phiques et poli­tiques, sa maî­trise de la langue fran­çaise et ses capa­ci­tés de syn­thèse lui per­mettent de faire un livre vrai­ment inté­res­sant, pour ne pas dire pas­sion­nant. Il est un jour­na­liste poli­tique, un essayiste, un intel­lec­tuel reliant l’histoire au pré­sent, capable de déga­ger les lignes de force , les per­ma­nences et les rup­tures de ces mille ans qui nous séparent de Clovis.

Les Fran­çais aiment leur roi, même quand il est fou (Charles VI) et ne ren­voient donc pas leur pré­sident même quand il est indigne. Les Fran­çais aiment leur patrie et exigent de leurs élites qu’ils la défendent. Ils aiment le pape mais pas son auto­rité. La France s’est vou­lue nou­vel Israël. Ceux qui n’aiment pas l’un n’aiment pas l’autre non plus. La Ven­dée lutta jusqu’à la mort pour son iden­tité et son mode de vie. Elle fut anéan­tie. Comme le sont les nations dans la mon­dia­li­sa­tion.

La France fut un Etat-nation. Grand et puis­sant. Les Fran­çais un peuple qui le fut tout autant et loin d’être xéno­phobe. Mais les Fran­çais ne s’aiment pas, recon­naît Eric Zem­mour, et nous sommes le pays de la guerre civile. Autre trait de sa luci­dité. Cette per­ma­nence tra­verse tout le livre et le conduit à sa conclu­sion sur la ven­geance impla­cable et iné­luc­table d’une his­toire oubliée, tra­ves­tie, tron­quée. La France ne peut y échapper.

Bien sûr, sur un livre de plus de 500 pages, on ne peut pas être d’accord sur tout. Cer­tains points méritent des dis­cus­sions, des débats, et pour­quoi pas des contes­ta­tions. Mais pas des injures. Pas des appels à la cen­sure. Alors pour­quoi ce livre dérange-t-il tant ?

Peut-être parce qu’il est comme un miroir dans lequel les aveugles voient.

fre­de­ric le moal

Eric Zem­mour, Des­tin fran­çais, Albin Michel, sep­tembre 2018, 569 p. — 24,50 €.