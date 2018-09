Vanessa Schneider, Tu t’appelais Maria Schneider

Souviens-toi (esto memor)

Maria Schnei­der fut une femme broyée par le cinéma. Il devint à l’orée de sa car­rière le tom­beau de ses rêves. Sa cou­sine (qui s’adresse à elle avec le « tu ») la fait revivre au fil de son déses­poir dans la drogue et de sa dis­pa­ri­tion des stu­dios de cinéma. L’auteure redonne sa vie à celle qui fut réduite à une seule image : celle de son corps dénudé dont elle ne fut jamais « inno­cen­tée».

Confi­née à la sodo­mie du Der­nier tango à Paris, elle fut une vic­time sacri­fiée et peut-être expia­toire de ce qui ne devait pas être mon­tré. Brando s’en tira indemne, mais la beauté du corps de Maria resta sus­pecte et sus­pec­tée et l’actrice réduite à sa carac­té­ris­tique physique.

D’elle il ne resta rien mais Vanessa Schnei­der écrit ici le livre qu’elle devait écrire avec elle afin de mon­trer qui elle était. Ce livre n’a rien à voir for­cé­ment avec le pro­jet ori­gi­nal : Maria est morte. Mais cet « esto memor » s’élève contre les cli­chés et l’image étroite dont elle resta pri­son­nière en un acci­dent de par­cours trans­formé sépulcre.

L’écriture crée un rendez-vous avec celle que sa mère mit à la porte à 15 ans et que le père (Daniel Gelin) recon­nut du bout des lèvres. Alain Delon et Bri­gitte Bar­dot l’aidèrent. Mais très tôt elle fut dévo­rée et soli­taire par le « trop des caresses et des coups », de haine et de fas­ci­na­tion « people » et à laquelle Patti Smith consa­cra une chan­son hommage.

La jeune femme tacha de cacher ses souf­frances et ses angoisses mais ne put répondre à cer­tains excès que par ceux qui l’emportèrent. La vio­lence répon­dit à une autre. Vanessa Schnei­der l’écrit sans légende dorée : se découvre de manière tou­chante et même par­fois drôle une femme qui resta ignorée.

jean-paul gavard-perret

Vanessa Schnei­der, Tu t’appelais Maria Schnei­der, Edi­tions Gras­set, 2018.