Remy Disdero, Oaristys et autres textes

Sombres incan­des­cences

Poète des Danubes inson­dables, débon­deur des ton­neaux de Danaïdes, flâ­neur des deux rives de l’Achéron, Rémy Dis­dero — les jours « sans » — se satis­fait voire se congra­tule de son « insa­tis­fac­tion plan­tée à demeure » et dit-il « l’avare en moi bon­dit comme un gym­naste ». Mais, très vite, au lieu de se dis­lo­quer, il se reprend dans un monde en loques où des bras tombent du ciel et où « des grappes de peaux de bou­dins » pendent au coin des rues et qu’importe qu’ils soient noirs ou blancs.

D’autant que la poé­sie en prose ou vers devient mul­ti­co­lore et atroce là où les brutes sont légion dans des tableaux à la manière des Flamands.

Il est vrai que Dis­dero est l’« enfant-bouc » d’un plat pays où son livre est édité et où les fan­tas­ma­go­ries sont de mise en lit­té­ra­ture et pein­ture. Et l’auteur fait par­tie haute des irré­gu­liers de cette terre. A fleur de ciel et de nerf, sa poé­sie rameute un inconnu pour rêver plus haut que la vie et aimer au cœur de la haine. Tout est incan­des­cent et indé­cent dans un car­na­val des fan­tômes ensan­glan­tés. L’auteur a le cœur à l’outrage. C’est une ques­tion de tem­pé­ra­ment. Au besoin et au pas­sage, il tient la lumière par le ventre et écrase quelques ser­pents (dont son sexe).

Dans Oaris­tys ce n’est plus le démon de midi qui vient ris­quer sa peau mais celui des minuits polaires où les loups som­nam­bules se frottent aux orgues des constel­la­tions gla­cées la bouche pleine de silex. Entre clas­si­cisme et baroque, le monde se joue à la rou­lette men­tale mais il déjà changé de place. Les textes deviennent des scènes de l’espace tendu entre rêves et cau­che­mars — avec une pré­di­lec­tion cer­taine pour ces derniers.

Disdero conti­nue à écrire la clé sur la porte, prêt à dis­pa­raître sans attendre le jour de trop mais tout autant à reve­nir en égaré pour nous jeter aux confins du monde et dans les tun­nels d’insomnie où cha­cun découvre que la terre pro­mise est un fleuve mer­deux. Nous la che­vau­chons, nous le par­cou­rons de la nais­sance à la sénes­cence mais l’auteur nous le rap­pelle en soi­gnant le mal par le mal pour évi­ter que nous nous pen­dions. Qu’il en soit remercié.

jean-paul gavard-perret

Remy Dis­dero, Oaris­tys et autres textes, Cor­mor en Nup­tial édi­tions, 2018, 128 p. — 16,00 €.