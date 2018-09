Dans l’abîme et après

Rien ne fait que le réel puisse s’épuiser dans les mots lorsqu’il s’agit de l’expérience des camps vécue par Char­lotte Delbo. Après deux livres où elle évo­quait cette expé­rience de manière plus géné­rale, elle parle ici d’elle : dans le coeur de l’horreur et le retour à une vie qui ne pou­vait plus être nor­male. Rare­ment — même si l’épreuve est intrans­mis­sible — nous allons si loin dans l’expérience de l’horreur, de la dou­leur et de la perte. Aucun pathos cepen­dant — ce serait mini­mi­ser ce qui fut dans les camps et après dans ce que l’auteure et ceux qui l’entouraient ont vécu.

Néan­moins et parce que les mots ne sont ni la mai­son de Dieu ni celle du réel, la ren­contre avec l’oeuvre garde une pers­pec­tive indé­pas­sable et qui en fait le prix. Elle cerne la com­plexité de l’être là-bas d’abord puis ici ensuite : le désir et la mort, le mas­cu­lin et le fémi­nin sont mis à nu sans souci de leçon.

Existent des approches, des attentes, des mon­tées, des des­centes dans divers cir­cuits de reprises et de cir­cu­la­tions par ce que la lit­té­ra­ture, lorsqu’elle est pous­sée à ce point, ouvre. Elle porte atteinte à tout ce qu’on croit savoir au sein d’un mou­ve­ment vers un assem­blage peut-être impos­sible. L’apparition est non seule­ment tra­gique mais trouble, confuse.

Dans l’abîme et après : pas de lumière — au mieux le noir (sur le blanc) mais afin qu’il devienne un peu moins noir par ce qui s’érige : frag­ments de corps sus­pen­dus, bouche sans lèvres. La lit­té­ra­ture au-delà du simple témoi­gnage capte sur­tout la latence, le creux de vie. Le souffle qui s’émet s’écrase mais fait que les mots « avancent », répon­dant au silence et à la mort. Celle des autres et ce qu’elle défait sur ceux qui sont res­tés en vie. Enfin presque.

jean-paul gavard-perret

Char­lotte Delbo, Une connais­sance inutile — Mesure de nos jours (Ausch­witz et après II, III), édi­tions de Minuit, Paris, 2018. Col­lec­tion “double”, 2018, 336 p. — 9,00 €.