Tom Chambers, Hearts and Bones

Roman­tisme magique

Hearts and Bones repré­sente la pre­mière recol­lec­tion du tra­vail de Cham­bers. A tra­vers ses pho­to­gra­phies et pho­to­mon­tages le plas­ti­cien raconte de mer­veilleuses his­toires où le réel le plus tri­vial se mêle au fan­tas­tique et à la rêve­rie. Ses contes sont tirés de ses voyages en Amé­rique du Nord, au Mexique, en Ita­lie et en Islande.

L’artiste y pro­pose un roman­tisme magique qui ouvre un éven­tail d’émotions et de sen­ti­ments mais tou­jours dans un souci de grâce plus que de vio­lence ou pro­vo­ca­tion. Cham­bers appuie ses prises et recons­ti­tu­tions sur des nar­ra­tions qui semblent dûment cir­cons­tan­ciées. Mais rien n’efface tota­le­ment la ques­tion de savoir ce que créent ses « inci­pit » animaliers.

Certes, les ensembles struc­turent une mise en rela­tion avec le sym­bo­lique. Mais dans une telle pré­sen­ta­tion, son sens échappe. Nul ne peut lais­ser de côté une pré­sence du réel, mais il devient ce qui s’en éva­pore du côté d’un éther vague.

Ce que le réel pos­sède de plus consis­tant s’ouvre à un envol voire un hors-sens là où il existe peu de pos­si­bi­li­tés de trou­ver la clé des ser­rures de l’artiste. Il y crée de bons tours de passe-passe dans une quête com­plexe et au charme aussi post­mo­derne que suranné.

jean-paul gavard-perret

Tom Cham­bers, Hearts and Bones, pré­face d’Elizabeth Ave­don, Uni­corn Publi­shing Group, Chi­cago, 2018, 208 p.