François Bory,Tels qu’en eux-mêmes

L’intime et l’extime

Fran­çois Bory est le spé­cia­liste de l’extime. Il s’intéresse plus aux autres qu’à lui-même. Cela est peut-être une ques­tion d’âge. Quoique : un de ses confrères en âge « octo­gé­nique » – Ben – est l’exemple par­fait du tout à l’égo. Néan­moins l’un comme l’autre cultive une dis­tance. Et après tout l’ego n’est pas for­cé­ment le nar­cis­sisme.

Direc­teur de col­lec­tion et de revues, il a ouvert bien des portes sur l’art et lit­té­ra­ture d’ici et d’ailleurs. Par exemple sur « le prin­ci­pal poète japo­nais d’avant-garde », Kita­zono Kat­sue. Il pra­ti­qua plus qu’un autre ce que Jean-Claude Mon­tel nomma « Le Change » et il rap­pelle que « Le plus intime en nous ce sont les autres ».

Ce livre reprend des textes écrits pen­dant cin­quante ans. Les cri­tiques mélangent les piliers de la lit­té­ra­ture, des mécon­nus qui le sont res­tés mais aussi des fabri­quants d’images : Nadar (sur­tout) mais aussi », Rops, Forain, Caran d’Ache. Jamais pon­ti­fiant, l’auteur parle de tous avec humour et ten­dresse. Louis XIV et Dieu ne sont pas absents mais ne siègent pas plus haut que Mau­rice Roche et Ghe­ra­sim Luca et même que — avec quelques gratte-culs– Alain Robbe-Grillet et Pas­cal Qui­gnard et le tout dans l’amour des titres pour cha­cun de ses articles.

L’auteur sait ren­trer dans les détails quand il le faut afin de dif­fé­ren­cier plu­sieurs types de plaintes et ne plus être fait comme un rat par les ani­maux (humains ou non) qui nous entourent. Il rap­pelle au pas­sage que, bête parmi les bêtes, le « mam­mi­fère humain » trouve des rai­sons « pour sou­pi­rer en dehors des néces­si­tés physiologiques ».

Certes, le pas­sage par l’animal « com­mun » n’est pas inutile. Pour preuve cas­tors, cha­melles et lapins sou­pirent pen­dant l’accouplement. Ce qui n’est pas for­cé­ment le cas chez les humains sauf en cas d’ennui ou d’ivresse profonde.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Bory, Tels qu’en eux-mêmes, Edi­tions Fré­chet, Le Pra­del, Saint André de Najac, 2018, 317 p. — 25,00 €.